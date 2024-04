Boxen: Ex-Champ Culcay will zurück auf den WM-Thron

Anzeige

Jack Culcay will es noch einmal wissen: Im Alter von 38 Jahren greift der Profiboxer erneut nach einem WM-Titel. In Falkensee bei Berlin kämpft der Ex-Weltmeister am Samstag (22.40 Uhr/rbb) gegen den Russen Bachram Murtassalijew um den vakanten Gürtel des Verbandes IBF im Superweltergewicht. Für Culcay ist es der größte Fight seiner Karriere.

"Mein Ziel ist es, den Titel zu gewinnen und dann zu verteidigen, am besten international. Solange ich fit und motiviert bin, sehe ich mich auch noch mit über 40 im Ring", sagte der einstige WBA-Champion im Halbmittelgewicht. In bislang 37 Profikämpfen kommt Culcay auf 33 Siege (14-mal durch K.o.) und vier Niederlagen.

"Golden Jack" Culcay erhält die Titelchance, auf die er lange hatte warten müssen, nachdem der US-Amerikaner Jermell Charlo den Gürtel niedergelegt hatte. "Es war definitiv keine leichte Zeit. Das ständige Warten, die vielen Vorbereitungskämpfe mit acht oder zehn Runden, das war schon hart. Aber letztendlich hat es mich nur noch mehr motiviert. Und jetzt, wo die Chance da ist, bin ich voll fokussiert", sagte Culcay.

Culcay, früherer Amateur-Weltmeister und seit 2009 Profi, hatte 2017 seinen WBA-Gürtel im Halbmittelgewicht an Demetrius Andrade (USA) verloren. Aktuell werden außerdem der Deutsch-Armenier Noel Mikaelian (WBC-Champ im Cruisergewicht) und Mahmoud Charr (WBA-Champ im Schwergewicht) als Weltmeister geführt. Mikaelian gewann seinen Titel im Vorjahr jedoch unter armenischer Flagge.