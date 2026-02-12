Auf Agit Kabayel wartet Großes. Deutschlands Box-Hoffnung darf sich schon bald auf einen Kampf gegen Alexander Usyk freuen.

Deutschlands Box-Hoffnung Agit Kabayel erhält wohl bald eine WM-Chance. Wie das Team des Schwergewichtlers am Donnerstag mitteilte, werde der Weltverband WBC einen Kampf zwischen Weltmeister Alexander Usyk und dem Bochumer anordnen, sobald der Ukrainer eine freiwillige Titelverteidigung absolviert habe. Dies gehe aus einem Brief des WBC hervor, der dem Kabayel-Lager vorliege.

"Kabayel war nicht verfügbar, weil er einen Kampf im Januar angesetzt hatte. Also hat Usyk eine freiwillige Titelverteidigung beantragt, was absolut üblich ist. Diese wurde ihm gewährt und danach muss er gegen den Interims-Champion kämpfen. Das ist die Entscheidung", erklärt WBC-Präsident Mauricio Sulaiman das Prozedere im Gespräch mit dem Journalisten Chris Mannix.

Kabayel ist seit dem Sieg gegen den Chinesen Zhilei Zhang im Februar 2025 WBC-Interimschampion und hat damit ein Anrecht auf einen Fight gegen Usyk. Sollte Usyk, der auch noch die Titel der Verbände WBA und IBF hält, der Anordnung nicht nachkommen, müsste er seinen WBC-Gürtel ablegen. Kabayel würde dann zum Weltmeister erklärt.

"Ich bin Usyks gefährlichste Herausforderung, weil ich ein junger, hungriger Mann bin, der aus dem Nichts kommt, und dessen Hunger noch nicht gestillt ist", sagte der 33-Jährige im vergangenen Jahr im "RTL"-Interview zu seinen Ambitionen.

Laut "Bild" soll Usyk einem Showdown in Deutschland gegenüber aufgeschlossen sein.