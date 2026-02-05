Box-Olympiasiegerin Imane Khelif: "Ich bin ein Mädchen"

Imane Khelif steht nach wie vor im Zentrum einer Geschlechterdebatte. Nun beteuert die Olympiasiegerin erneut, dass sie ein Mädchen sei.

Box-Olympiasiegerin Imane Khelif hat sich vor den Spielen 2024 in Paris einer Hormonbehandlungen unterzogen, um ihren Testosteronspiegel zu senken. Gleichzeitig beteuerte die Algerierin in einem Interview mit der französischen Sportzeitung "L’Equipe", dass sie nicht "transgender" sei.

"Ich bin ein Mädchen. Ich wurde als Mädchen erzogen, ich bin als Mädchen aufgewachsen, die Menschen in meinem Dorf haben mich immer als Mädchen gekannt", sagte Khelif.

Nach eigenen Angaben besitzt sie das SRY-Gen. Dieses weist auf das Vorhandensein des Y-Chromosoms hin, das als Indikator für das biologische Geschlecht dient. "Wir haben alle eine unterschiedliche Genetik", sagte Khelif: "Meine Verschiedenheit ist natürlich. So bin ich. Ich habe nichts getan, um zu ändern, wie die Natur mich gemacht hat."