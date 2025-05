ESPN: Box-Ikone Pacquiao plant Comeback

Die philippinische Box-Ikone Manny Pacquiao steht nach vier Jahren offenbar vor einer Rückkehr in den Ring. Wie ESPN am Donnerstag berichtete, soll der 46-Jährige gegen den US-Amerikaner Mario Barrios in Las Vegas um den WBC-Titel im Weltergewicht kämpfen; das Duell soll dem Bericht nach, der sich auf nicht näher genannte Quellen bezieht, am 19. Juli stattfinden.

Pacquiao gilt mit Weltmeistertiteln in acht verschiedenen Gewichtsklassen als einer der besten Boxer seiner Zeit, im September 2021 hatte er seine Karriere allerdings beendet. Laut des ESPN-Berichts soll auch WBC-Präsident Mauricio Sulaiman bereits in der vergangenen Woche bei einem Kampf in Saudi-Arabien von den Comeback-Plänen Pacquiaos gesprochen haben.

Pacquiao, der in seiner philippinischen Heimat auch politisch aktiv ist, soll im kommenden Monat in die International Boxing Hall of Fame aufgenommen werden. In seiner bisherigen Karriere als Profiboxer hat Pacquiao 62 seiner Kämpfe gewonnen, darunter 39 K.o.-Siege, achtmal verlor er.