Die Hoffnungen der Steelers-Fans auf das Passempfänger-Duo Pickens und DK Metcalf sind damit dahin. Weiter Hoffnungen machen dürfen sie sich jedoch darauf, dass der Quarterback in der kommenden Saison Aaron Rodgers heißt.

Es war ein kleiner NFL -Paukenschlag in Pittsburgh am Mittwoch.

Pittsburgh Steelers: Rodgers-Verpflichtung nicht vom Tisch

Wie "ESPN" berichtet, beeinflusst der Trade des jungen Wide Receivers nicht die Entscheidung, ob "A-Rod" in der kommenden Saison bei den Steelers spielt - oder überhaupt spielt.

Demnach gebe es noch immer keine Entscheidung. Von Rücktritt bis Unterschrift sei demnach noch jede Entscheidung möglich.

Für die Quarterback-Position haben sich die Steelers in dieser Offseason drei neue Gesichter geholt: Mason Rudolph, der bereits zuvor in "Steel City" sein Geld verdiente, Skylar Thompson sowie Rookie Will Howard.