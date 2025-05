Die Bayern wollen am 18. Mai auf dem Rathausbalkon die Meisterschaft feiern, die Kosten dafür trägt die Stadt. Das sorgt für Zoff.

So richtig feiern konnte der FC Bayern die 34. Meisterschaft bislang noch nicht, auch wenn es am Sonntag spontan in ein Edellokal ging.

Die große Sause soll aber am 18. Mai nachgeholt werden, dann steigt die traditionelle Meisterfeier auf dem Rathausbalkon.

Doch wegen der gibt es jetzt Ärger. Denn wie die "tz" berichtet, stößt sich die Partei "Die Linke" an der Feier, weil sie rund eine halbe Million Euro kosten soll. Bezahlt wird das von der Stadt, nicht vom Verein.

Das soll ein Ende haben, fordern die Politiker in einem Antrag. Denn die Stadt München muss eigentlich sparen. Da passt es der Partei offenbar nicht, dass gleichzeitig Geld für eine Party des FCB ausgegeben wird.