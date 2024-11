Mike Tyson vs. Jake Paul: Mega-Fight wird für Netflix zum Desaster - News im Ticker

Gegen Youtuber und Quereinsteiger Jake Paul blieb die Box-Legende aber ohne Chance . Zwar machte Tyson körperlich einen guten Eindruck, in Sachen Geschwindigkeit konnte er aber nicht mithalten.

Der frühere Weltmeister Mike Tyson hat fast 20 Jahre nach seinem bisher letzten Fight wieder einen Boxkampf bestritten. Der 59-Jährige stieg im AT&T Stadium in Arlington Texas vor 80.000 Fans in den Ring.

+++ Update, 16. November, 09:50 Uhr: Mega-Fight wird für Netflix zum Desaster +++

So dürften sich unzählige Box-Fans den Mega-Fight zwischen Mike Tyson und Jake Paul nicht vorgestellt haben. Das Event vor 80.000 Fans im AT&T Stadium im texanischen Arlington wurde als gigantische Show inszeniert.

Millionen Fans verpassten den von Netflix übertragenen Kampf aber, weil der Streaminganbieter durchgehend mit Übertragungsproblemen zu kämpfen hatte.

Bereits vor dem Hauptkampf brachen die Server zusammen. So stockte das Bild bei unzähligen Zuschauern während der Vorkämpfe, der Ton war mitunter weiterhin zu hören. Immer mehr User beschwerten sich in der Folge in den sozialen Netzwerken.

Klar ersichtlich dabei: Egal welche Internetgeschwindigkeit oder welches Endgerät, der Kampf war via Netflix nicht zu sehen.

Für den Streaminganbieter ein Desaster, war es doch der erste übertragene Boxkampf des Unternehmens, für dessen Rechte wohl ein zweistelliger Millionenbetrag fällig wurde.

Nach dem Kampf kommentierte Sieger Jake Paul: "Mehr als 120 Millionen Leute bei Netflix, wir haben die Seite lahmgelegt."