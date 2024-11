"Jake Paul gegen Mike Tyson. Der Beweis, dass der Kampf manipuliert und gefälscht war und dass Tyson sich zurückhielt, um den Kampf nur für Geld zu schmeißen", schrieb ein User bei X. Rund 20 Millionen Dollar soll Tyson für das Duell kassiert haben.

"In so vielen Momenten in diesem Kampf hätte Tyson ihn (Paul, d.Red.) ins Traumland schicken können", schreibt ein weiterer Nutzer und forderte die Community dazu auf, alle Jake-Paul-Kämpfe in Zukunft zu boykottieren.

"Und Schande über Mike, dass er seine Seele verkauft hat. Jake Paul sollte in einer Sammelklage wegen Betruges an seinem Publikum verklagt werden, und zwar von allen, die bisher für seine Kämpfe bezahlt haben", heißt es weiter.

Eine weitere Verschwörungstheorie: Beide Boxer sollen ein geheimes Zeichen abgemacht haben, sollte Tyson zu aggressiv vorgehen.

Angeblich hätte Paul dann seine Zunge herausgestreckt.