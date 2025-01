Die acht Teilnehmer an der Premier League Darts 2025 stehen fest. Auf große Überraschungen hat die PDC verzichtet.

Angeführt von Weltmeister und Titelverteidiger Luke Littler nehmen erneut acht Darts-Profis an der prestigeträchtigen und lukrativen Premier League teil.

Der Profiverband PDC gab die Auserwählten am Montagabend bekannt.

Neben Littler waren der Weltranglistenerste Luke Humphries, WM-Finalist Michael van Gerwen und der Engländer Rob Cross als die vier bestplatzierten Spieler der Weltrangliste bereits für die Teilnahme gesetzt.

Die vier weiteren Plätze vergab die PDC an die beiden WM-Halbfinalisten Stephen Bunting und Chris Dobey, an den Waliser Gerwyn Price sowie den Engländer Nathan Aspinall, die bei der WM beide das Viertelfinale erreicht hatten.

Am Modus der Premier League ändert sich nichts. Erneut steht an jedem Donnerstag ein Mini-Turnier mit Viertelfinale, Halbfinale und Finale auf dem Programm, in dem je nach erreichter Runde Punkte vergeben werden. Die vier besten Spieler der Premier-League-Tabelle nach 16 Wochen erreichen die Playoffs.

Los geht es am 6. Februar in Belfast, die Finalrunde steigt am 29. Mai in London. Der Sieger erhält 275.000 Pfund Preisgeld (rund 331.000 Euro), das nicht in die Order of Merit einfließt. Der 9. Spieltag findet am 3. April in der Berliner Uber Arena statt.