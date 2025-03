Darts Premier League: Gerwyn Price ändert Walk-On-Song - Fans sind verwirrt

Am 8. Spieltag der Darts Premier League hat Gerwyn Price für Verwunderung gesorgt. Der Waliser änderte überraschend seinen Walk-On-Song.

Es war ein gebrauchter Abend für Gerwyn Price in Newcastle. Am 8. Spieltag der Darts Premier League verlor der Waliser bereits sein Auftaktmatch gegen Rob Cross (2:6) und auch sein neuer Walk-On-Song sorgte bei den Fans für Ernüchterung.

Eigentlich ertönt vor den Matches von Gerwyn Price der Song "Ice Ice Baby" von Vanilla Ice. In Newcastle wurde plötzlich allerdings "Nice to Meet You" von Miles Smith abgespielt. Eine große Veränderung für Price, der zuletzt über die sozialen Netzwerke nach einem neuen Einlaufsong suchte.

Überzeugt waren die Anhänger des ehemaligen Weltmeisters allerdings nicht. Auf "X" wurden die Rufe laut, dass der 40-Jährige doch wieder seinen alten Song nutzen sollte: "Das war es nicht wert, Gezzy. Mach nächste Woche wieder normal weiter."

Ein anderer schrieb: "Gerwyn Price muss den Katy Perry Walk-On zurückbringen." 2022 hatte Price zeitweise den Katy-Perry-Song "Roar" als Einlaufsong genutzt.