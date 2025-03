Luke Littler gilt als Wunder-Kind des Darts. Mit 17 Jahren wurde der Engländer der jüngste Darts-Weltmeister der Geschichte und somit zum neuen Aushängeschild dieses Sports. Auf der Tour eilt der mittlerweile 18-Jährige von Sieg zu Sieg. In der Premier League sind ihm die Teilnahmen am Finalturnier kaum zu nehmen.

"Sie haben so einen vollen Terminkalender mit Turnieren mitten in der Woche und am Wochenende, er ist in Hotels in verschiedenen Städten unterwegs und hat wahrscheinlich keine Zeit mehr fürs Training", erklärte der Ex-Profi gegenüber "OLBG".

Dies könnte Folgen haben. "Er spielt so oft, dass er vielleicht nicht trainieren muss, aber er muss aufpassen, dass er nicht ausbrennt." Littler solle darüber nachdenken, "eine Pause einzulegen."

Der Respekt von Priestley gegenüber Littler ist groß. "Man kann sagen, dass er der beste Spieler der Geschichte ist, der noch nie die Nummer eins der Welt war - aber das wird sich dieses Jahr mit Sicherheit ändern", so Priestley. "Die Rangliste umfasst die Preisgelder für zwei Jahre. Das ist der einzige Grund, warum er nicht an der Spitze steht. Es ist aber nur noch eine Frage der Zeit."