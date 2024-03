Darts: Schindler verpasst Überraschung gegen Littler

Anzeige

Martin Schindler hat das erste Duell eines deutschen Dartsprofis mit Wunderkind Luke Littler auf der PDC-Tour knapp verloren. Der Strausberger unterlag dem 17 Jahre alten Vizeweltmeister am Samstag in der fünften Runde der UK Open mit 8:10 und verpasste damit eine weitere Überraschung. Zuvor hatte Schindler den walisischen Ex-Weltmeister Gerwyn Price aus dem Turnier geworfen.

Schindler und Littler lieferten sich ein umkämpftes Match, in dem der Deutsche nach einem Break zunächst auf Siegkurs war. Dann aber drehte Littler, der fast 102 Punkte im Schnitt spielte, auf. Schindler hielt mit insgesamt sechs 180er-Aufnahmen zwar dagegen, sein englischer Kontrahent brachte den knappen Vorsprung aber ins Ziel.

Schindler war im englischen Minehead der letzte verbliebene Deutsche. Erstmals in der Turniergeschichte hatten sich elf deutsche Profis für den "FA Cup of Darts" qualifiziert. Gabriel Clemens, Ricardo Pietreczko, Florian Hempel und Co. schieden aber schon am Freitag spätestens in der vierten Runde aus.

Insgesamt werden bei dem Majorturnier 600.000 Pfund (rund 700.000 Euro) Preisgeld ausgeschüttet. Titelverteidiger ist der letztjährige Überraschungssieger Andrew Gilding (England).