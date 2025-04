Darts-Profi Scott Williams und die deutschen Fans - das wird keine Liebesbeziehung mehr. Beim Turnier in München leistet sich der Engländer erneut einen Eklat.

Darts-Profi Scott Williams hat beim German Darts Grand Prix in München für einen handfesten Eklat gesorgt.

Vor seinem Zweitrundenspiel gegen den Nordiren Josh Rock am Sonntag zeigte Williams den Mittelfinger in Richtung Publikum. Zuvor war vonseiten der Zuschauer offenbar ein "F*** you" in seine Richtung gefallen.

Williams interagierte nach seiner anschließenden Probe-Aufnahme kurz mit den Fans, weitere Ausfälle blieben während des Matches aus. Der 35-Jährige unterlag Rock mit 2:6.

Wie "Sport1" berichtet, habe die DRA (Darts Regulation Authority) den Vorfall zur Kenntnis genommen. Die PDC Europe teilte mit, solches Verhalten werde "entsprechend geahndet und sanktioniert. Es könnte eine Geldstrafe drohen, aber das liegt nicht in der Hand der PDC Europe."