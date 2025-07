Darts: Entscheidung! WDF verbietet Start von Transfrauen

Zukünftig dürfen Transfrauen nicht mehr an den Turnieren des Verbands WDF teilhaben.

Die World Darts Federation (WDF) verbietet Transfrauen ab sofort die Teilnahme an Frauen- und Mädchenturnieren. Wie der Weltverband am Montag mitteilte, dürfen nur noch Personen an Wettbewerben teilnehmen, die "gemäß Richtlinien als Frauen/weiblich definiert sind".

Personen, die sich einer hormonellen Behandlung zur Geschlechtsangleichung unterzogen haben, müssen in einer offenen Kategorie antreten. Wettbewerbe der bedeutenderen Professional Darts Corporation (PDC) sind davon nicht betroffen.