Darts-Superstar Luke Littler ist kurz vor dem Start der Weltmeisterschaft im Ally Pally in beeindruckender Form. Im englischen Minehead gewann der 18-Jährige die Players Championship Finals.

Das Endspiel der Generalprobe für die am 11. Dezember startende WM entschied Littler gegen seinen englischen Landsmann Nathan Aspinall mit 11:8 für sich.

Damit hat Littler, der kürzlich Platz eins in der Weltrangliste übernommen hat, seinen nächsten Major-Triumph eingefahren. Von den insgesamt zwölf unterschiedlichen Major-Turnieren hat er lediglich zwei noch nicht gewonnen.

Noch im Vorjahr hatte Littler im Endspiel gegen Luke Humphries das Nachsehen. Gegen Aspinall musste er am Sonntagabend bis zum Ende kämpfen. Zwar gab er dreimal seinen Anwurf ab, am Ende entschied er die Partie aber mit seinem ersten Matchdart für sich.

Entsprechend gilt Littler bei der WM in London als Top-Favorit. Nicht zuletzt geht der Engländer als Titelverteidiger in das wichtigste Turnier des Jahres. Auf wen er in der ersten Runde treffen wird, entscheidet die Auslosung am Montag.