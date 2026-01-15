Anfang kommender Woche richtet die PDC erstmals ein Dartsturnier in Saudi-Arabien aus. Dabei lockt das Königreich mit einer ganz besonderen Prämie.

Neun perfekte Darts - und ein Zusatzwurf aufs Bullseye? Den Stars der Szene um Weltmeister Luke Littler winkt bei ihrem ersten Stopp in Saudi-Arabien ein ungewöhnlicher Bonus.

100.000 US-Dollar erhält der Spieler, dem beim Turnier in Riad am Montag und Dienstag ein Neun-Darter und damit das perfekte 501er-Spiel gelingt. Zusätzlich erhält er im Anschluss einen weiteren Dart auf das Bullseye, um das Preisgeld zu verdoppeln.

Die Professional Darts Corporation (PDC) schreibt in einer Mitteilung vom höchsten Preisgeld ihrer Geschichte für einen Neun-Darter.

Bei der WM hatte es zuletzt kein perfektes Spiel gegeben. Erstmals richtet die PDC ein Turnier in Saudi-Arabien aus, das schwerreiche Königreich steht aufgrund der Menschenrechtssituation in der Kritik.