Darts

Darts: Premiere! Saudi-Arabien lockt mit ungewöhnlichem Bonus

  • Aktualisiert: 15.01.2026
  • 21:15 Uhr
  • SID

Anfang kommender Woche richtet die PDC erstmals ein Dartsturnier in Saudi-Arabien aus. Dabei lockt das Königreich mit einer ganz besonderen Prämie.

Neun perfekte Darts - und ein Zusatzwurf aufs Bullseye? Den Stars der Szene um Weltmeister Luke Littler winkt bei ihrem ersten Stopp in Saudi-Arabien ein ungewöhnlicher Bonus.

100.000 US-Dollar erhält der Spieler, dem beim Turnier in Riad am Montag und Dienstag ein Neun-Darter und damit das perfekte 501er-Spiel gelingt. Zusätzlich erhält er im Anschluss einen weiteren Dart auf das Bullseye, um das Preisgeld zu verdoppeln.

Die Professional Darts Corporation (PDC) schreibt in einer Mitteilung vom höchsten Preisgeld ihrer Geschichte für einen Neun-Darter.

Bei der WM hatte es zuletzt kein perfektes Spiel gegeben. Erstmals richtet die PDC ein Turnier in Saudi-Arabien aus, das schwerreiche Königreich steht aufgrund der Menschenrechtssituation in der Kritik.

Das Wichtigste in Kürze

Neben Littler sind in Riad unter anderem auch Vizeweltmeister Gian van Veen sowie die Ex-Weltmeister Luke Humphries, Michael van Gerwen und Gerwyn Price dabei. Insgesamt treffen acht Spieler der PDC-Tour auf acht Vertreter der asiatischen Tour.

