Darts-EM: Michael van Gerwen zittert sich ins Achtelfinale - Gegner vergibt sieben Matchdarts
- Veröffentlicht: 24.10.2025
- 13:06 Uhr
- Julian Erbs
Mit viel Ach und Krach hat sich Michael van Gerwen fürs Achtelfinale der Darts-EM qualifiziert. Dabei wird ein Landsmann zum Auftakt fast zum Stolperstein.
Michael van Gerwen hat bei der European Darts Championship nur mit viel Mühe den Sprung ins Achtelfinale geschafft.
In einem hochspannenden Duell in Runde 1 setzte sich der Niederländer erst im entscheidenden Leg mit 6:5 gegen seinen Landsmann Wessel Nijman durch und verhinderte damit knapp ein frühes Aus.
Beim Stand von 5:4 schien MvG bereits auf der Siegerstraße, vergab jedoch drei Matchdarts. Nijman nutzte die Gelegenheit eiskalt und zwang die Partie in ein entscheidendes elftes Leg.
Dort deutete zunächst alles auf den 25-Jährigen hin, doch er vergab gleich sieben Matchdarts. Van Gerwen nutzte die Chance und checkte 70 Punkte über T18 und D8 zum Sieg.
Für "Mighty Mike" war dieser Sieg in einer schwierigen Phase ein wichtiges Erfolgserlebnis.
MvG: Schwankende Form
Der dreimalige Weltmeister erlebt derzeit auch privat ein belastendes Jahr: Seine Ehe steht vor dem Aus, und sein Vater kämpft gegen eine Krebserkrankung.
Mit dem Sieg bei den World Series of Darts Mitte September – seinem ersten Major-Titel seit zwei Jahren – schien MvG seine Form wiedergefunden zu haben.
Doch beim World Grand Prix erlebte er einen Rückschlag: Er verlor bereits in der ersten Runde gegen Dirk van Duijvenbode und verpasste zudem erstmals die Teilnahme an den Players Championship Finals.
Im Achtelfinale der Darts-EM trifft er am Samstag, den 25. Oktober, um 16:00 Uhr auf den Engländer Chris Dobey.
