Darts-EM: Michael van Gerwen zittert sich ins Achtelfinale - Gegner vergibt sieben Matchdarts

Mit viel Ach und Krach hat sich Michael van Gerwen fürs Achtelfinale der Darts-EM qualifiziert. Dabei wird ein Landsmann zum Auftakt fast zum Stolperstein.

Michael van Gerwen hat bei der European Darts Championship nur mit viel Mühe den Sprung ins Achtelfinale geschafft.

In einem hochspannenden Duell in Runde 1 setzte sich der Niederländer erst im entscheidenden Leg mit 6:5 gegen seinen Landsmann Wessel Nijman durch und verhinderte damit knapp ein frühes Aus.

Beim Stand von 5:4 schien MvG bereits auf der Siegerstraße, vergab jedoch drei Matchdarts. Nijman nutzte die Gelegenheit eiskalt und zwang die Partie in ein entscheidendes elftes Leg.