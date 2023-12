Darts-WM: Chisnall möglicher Drittrundengegner von Clemens

Anzeige

Dave Chisnall hat sich in seinem Auftaktmatch bei der Darts-WM im Londoner Alexandra Palace keine Blöße gegeben und könnte nun Drittrundengegner von Gabriel Clemens werden. Der Engländer gewann in Runde zwei gegen Cameron Menzies (Schottland), Lebensgefährte der "Queen of the Palace" Fallon Sherrock, trotz eines Stotterstarts am Samstag mit 3:1.

Clemens trifft am Donnerstag auf den niederländischen Senkrechtstarter Gian van Veen oder Man Lok Leung aus Hongkong. Bei einem Sieg würde es der Halbfinalist der letzten WM in der dritten Runde mit Chisnall zu tun bekommen.

Gerade zu Beginn des Spiels stellte Menzies seinen favorisierten Gegner durchaus vor Probleme und gewann den ersten Satz glatt mit 3:0. Dann übernahm "Chizzy" die Kontrolle. Am Vortag hatte der Weltranglisten-63. Menzies sein Erstrundenspiel 3:0 gegen den Österreicher Rusty-Jake Rodriguez gewonnen, obwohl er zuvor schon eine Fünfstundenschicht als Klempner absolviert hatte.

Der zweimalige Champion Gary Anderson erlebte einen Start nach Maß in seine 15. Weltmeisterschaft. Der Schotte hatte beim 3:0 über den früheren Finalisten Simon Whitlock aus Australien keine Mühe und zeigte eine starke Leistung.