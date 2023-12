Anzeige

Gabriel Clemens hat nach dem Aus im Halbfinale der Darts-WM seinem Gegner Michael Smith großen Respekt gezollt. Finanziell hat sich der Halbfinaleinzug ordentlich gelohnt.

Gabriel Clemens hat nach dem Aus im Halbfinale der Darts-WM seinem Gegner und späteren Weltmeister Michael Smith großen Respekt gezollt. Der Engländer habe "eine Klasse besser" gespielt und daher "absolut verdient gewonnen", schrieb der 39-Jährige aus Saarwellingen am Tag nach seiner 2:6-Niederlage gegen den "Bully Boy" bei Instagram.

"Vielen Dank für alles, was ich jetzt die letzten 14 Tage erleben durfte", verkündete "Gaga". Neben seiner Enttäuschung über den verpassten Einzug ins Finale am Dienstagabend sei er "auch zufrieden mit dem, was ich die letzten Partien gespielt habe".

Unter dem Beitrag kommentierte bereits nach wenigen Minuten Martin Schindler, den Smith in der dritten Runde aus dem Turnier genommen hatte. "Gaga, das war eine Bomben-WM!", schrieb der Strausberger: "Herzlichen Glückwunsch für diesen Erfolg! Ganz großes Kino!"