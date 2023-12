Darts-WM: Horvat zum Auftakt chancenlos

Anzeige

Dragutin Horvat hat die zweite Runde der Darts-WM in London klar verpasst. Gegen den Belgier Mike De Decker war "Herkules" chancenlos und schied wie schon bei seiner ersten Teilnahme im Jahr 2017 mit 0:3 in der ersten Runde aus. Weil der 47-Jährige aus Kassel vor allem auf die Doppel große Probleme offenbarte, konnte er Florian Hempel nicht in die zweite Runde folgen.

Horvat, der als einziger der fünf deutschen Teilnehmer kein Profi ist, legte im ersten Satz mit einem Break zum Leg-Gewinn los, konnte den Erfolg aber nicht konservieren. Nur einer seiner sieben Versuche auf die Doppel traf im ersten Satz das Ziel. De Decker nutzte die Fehlwürfe gnadenlos aus und gewann den Satz mit 3:1.

Auch in den Sätzen zwei und drei war "The Real Deal" der deutlich bessere und konstantere Spieler und gewann diese mit 3:1 und 3:2. In Runde zwei am Donnerstag spielt De Decker gegen den Weltranglisten-32. Madars Razma aus Lettland.

Die hat auch der Weltranglisten-49. Steve Beaton erreicht. Der 59 Jahre alte Fahrlehrer aus England besiegte WM-Debütant Wessel Nijman aus den Niederlanden mit 3:1. "The Bronzed Adonis" nimmt bereits zum 23. in Serie an der PDC-Weltmeisterschaft teil, bislang hat er dabei maximal das Achtelfinale erreicht. Zuvor spielte er zehnmal bei der BDO-WM und gewann diese im Jahr 1996.