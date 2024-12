Darts-WM: Littler will "unbedingt" den Neun-Darter

Jungstar Luke Littler will bei der Darts-WM natürlich den Titel, erstes Ziel ist für den 17-Jährigen aber ein Neun-Darter. Ein solches perfektes Spiel ist dem Engländer in diesem Jahr schon viermal gelungen, fünf wären Rekord. "Ich will es unbedingt bei der WM schaffen und habe auch das Gefühl, dass es klappen wird. Es wäre einfach unglaublich, so einen Rekord zu knacken", sagte Littler der Sport Bild.

Für einen Neun-Darter, bei dem die Zahl 501 mit nur neun Würfen erreicht wird, ist in London pro Spieler eine Prämie von 60.000 Pfund (etwa 72.500 Euro) ausgelobt. Kurios: Weil Littler erst 17 ist, dürfte er das Geld nicht annehmen, da der ausschüttende Hauptsponsor ein Wettanbieter (Paddy Power) ist. Allerdings teilte eine Hotelkette (Village Hotels) bereits mit, dass sie in diesem Fall die 60.000 Pfund an ihn zahlen werde.

Littler startet am Samstag gegen seinen Landsmann Ryan Meikle in die WM. Vor einem Jahr hatte er als ungesetzter Spieler überraschend das Finale erreicht, nun will er mehr. "Jeder will den Titel holen, ist doch klar", sagte er. Sogar die 16 WM-Titel von Rekordweltmeister Phil Taylor habe er im Hinterkopf: "Ich habe viel Zeit, um Taylors Rekorde zu brechen. Ich bin ja noch sehr jung."

