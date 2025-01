Durch den großen Triumph gewinnt Littler 500.000 britische Pfund und steigt somit in der "Order of Merit" auf den zweiten Platz. Für Van Gerwen ist es die vierte Niederlage im siebten WM-Finale.

Der 17-Jährige dominierte das Spiel vom ersten Satz an, profitierte aber auch von der miserablen Doppelquote seines Kontrahenten. "MVG" traf besonders in den ersten Sätzen keine Doppelfelder und schaffte es nicht, mit dem hohen Tempo Littlers Schritt zu halten.

Erstmals in der Darts-Geschichte nahmen auch sechs deutsche Profis an der WM in London teil . Mit Ricardo Pietreczko schied der letzte verbliebene allerdings im Achtelfinale aus.

Wann startet die Darts-WM 2025 und wie sieht der Spielplan aus?

Die PDC Dart World Championship startete am 15. Dezember 2024 in London. Über die Weihnachtsfeiertage und am 31. Dezember wird dann auch im Alexandra Palace pausiert. Das Turnier endet mit dem Finale am 3. Januar, bei dem der neue Weltmeister gekürt wird.

Startdatum: Sonntag, 15. Dezember 2024

Weihnachtspause: 24., 25. & 26. Dezember 2024 (keine Spiele)

Silvesterpause: 31. Dezember 2024 (keine Spiele)

Finale: Freitag, 3. Januar 2025, 21 Uhr

Den kompletten Spielplan der Darts-WM 2025 gibt's auch auf ran.de bzw. in der ran App.