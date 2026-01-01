Darts-WM: Luke Humphries scheitert am Shootingstar - Luke Littler souverän im Halbfinale

Titelverteidiger Luke Littler steht nach einem souveränen Sieg im Halbfinale der Darts-WM in London. Überraschend scheiterte Luke Humphries bereits im Viertelfinale.

Traum-Finale ade: Mitfavorit Luke Humphries ist Titelverteidiger Luke Littler bei der Darts-Weltmeisterschaft in London nicht ins Halbfinale gefolgt. Gegen den Europameister und Junioren-Weltmeister Gian Van Veen unterlag der Champion von 2024 im Viertelfinale 1:5.

Top-Favorit Littler war zuvor makellos mit 5:0 gegen den Polen Krzysztof Ratajski in die nächste Runde eingezogen und durfte sich obendrein nach seinen zuletzt bissigen Worten über eine Versöhnung mit dem Publikum im Alexandra Palace freuen.

Dem Weltranglistenzweiten Humphries blieb in einem hochklassigen Duell mit seinem Angstgegner mal wieder nur das Nachsehen. Schon die jüngsten vier Duell hatte Van Veen für sich entschieden.

Der Niederländer bekommt es im Halbfinale am Freitag mit dem zweimaligen Weltmeister Gary Anderson aus Schottland zu tun.