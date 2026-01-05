Die Darts-WM 2026 war reich an Spektakel, Top-Leistungen und gewaltigen Zahlen. Wir werfen einen Blick auf Rekorde und weitere Momente für die Ewigkeit. Der furiose 7:1-Finalsieg von Luke Littler über Gian van Veen war der krönende Abschluss einer Darts-WM der Superlative. Zwar warteten die frenetischen Fans im Ally Pally bis zum Ende vergeblich auf einen Neun-Darter, jedoch wurden zahlreiche Rekorde gebrochen. Selbstredend ist für den ein oder anderen Rekord der alte und neue Weltmeister selbst verantwortlich. Littler war neben Phil Taylor, Dennis Priestley und Gary Anderson der vierte Spieler, der dreimal in Serie ein WM-Finale erreichte. Ebenso konnte Littler als vierter Darts-Profi einen Weltmeistertitel verteidigen. Dies gelang ebenfalls nur Taylor, Priestley und Anderson. Littler ist aus dem Quartett mit seinen erst 18 Jahren aber klar der jüngste Spieler, dem das glückte. Der Engländer hatte 2024 noch als 16-Jähriger das Finale gegen Luke Humphries verloren, ehe er zweimal siegte. Kommentar: Luke Littlers Dominanz wirft viele Fragen auf Halbfinalist

Ryan Searle leidet an seltener Augenkrankheit

Darts-Weltmeister Littler liefert rekordverdächtige Zahlen Durch seinen Triumph stieg Littler zudem in neue Sphären auf, was das Preisgeld betrifft. Nach seinem WM-Titel beträgt sein Preisgeld gemäß Order of Merit 2.770.500 Pfund. Zuvor hatte noch kein Spieler die Zwei-Millionen-Marke übertroffen. Allein eine Million Pfund erhielt "The Nuke" durch den WM-Titel. Zu verdanken hat Littler das sowohl seinen Scoring-Fähigkeiten als auch seiner Nervenstärke beim Auschecken. Der Darts-Star schaffte in sechs von sieben Partien ein Average von über 100 und war mit einer Checkout-Quote von 52,55 Prozent der zielsicherste Weltmeister. Littler demonstrierte vor allem in den entscheidenden Würfen Nervenstärke. Selbst wenn mal zwei Würfe auf das Doppelfeld ihr Ziel verfehlten, behielt er die Ruhe und versenkte den dritten Dart wie gewünscht.

Darts-WM 2026: Größte Skandale und Aufreger der WM-Geschichte - Hassduelle, Alkohol, Faustschlag 1 / 17 © Nordphoto Darts-WM: Größe Aufreger der Geschichte

In der Historie der Darts-WM gab es immer wieder Skandale und Eklats. ran hat einige brisante Vorfälle aufgelistet. © 2006 Getty Images WM 2004: Andy Fordham (li.)

2004 wurde Fordham BDO-Weltmeister. Zeit seines Wirkens hatte er mit einem Alkoholproblem zu kämpfen, wie er später offen zugab. Laut eigener Aussage trank er vor Matches auch mal 24 Bier und dazu noch Schnaps, so auch bei seinem WM-Sieg. 2007 kollabierte er hinter der Bühne, stellte anschließend sein Leben um, wurde trocken und nahm ab. 2021 verstarb er, auch infolge seines Lebensstils. © 2011 Getty Images WM 2011: Colin Lloyd

Bei seinem Erstrundenmatch 2011 gegen den Deutschen Andree Welge fuhr Colin Lloyd aus der Haut. Er verspielte eine 2:0-Führung, nach einer 55er-Aufnahme schlug er dann mit der Faust aufs Board, ehe er seine Pfeile herauszog. Im Anschluss zeigte er sich einsichtig, es sei ein Moment des Wahnsinns und der Dummheit gewesen. © Michael Cullen WM 2011: Wade vs. Whitlock

Trotz seines 5:3-Erfolgs über Wade im Viertelfinale platzte Whitlock im Anschluss der Kragen. Der Engländer habe ihn gestoßen und in den Pausen beleidigt. Wade entgegnete, dass er die Spitzen von Whitlocks Pfeilen in den Rücken geschoben bekommen habe, als er am Oche einen Schritt nach hinten machte. Die Fortsetzung gab es beim anschließenden Masters, als Wade seinen Erfolg übertrieben bejubelte. Bei einem gemeinsamen Essen wurde der Zwist beigelegt. © 2012 Getty Images WM 2013: Van Barneveld vs. Taylor

Nach dem Halbfinale der beiden Legenden - Taylor siegte mit 6:4 - zog "Barney" den Engländer beim Handshake an sich heran, um ihn zu umarmen. "The Power" missverstand dies, stieß den Niederländer weg und beleidigte ihn. Später entschuldigte er sich dafür. © 2019 Getty Images WM 2018: Pipe vs. Smith

Justin Pipe warf bei seinem Erstrundenmatch gegen den Qualifikanten Bernie Smith nicht nur gewohnt langsam, sondern hatte auch noch mit hartnäckigem "Husten" zu kämpfen. Komischerweise auch genau dann, als sein Gegner einen Matchdart hatte. Pipe siegte letztlich, hatte beim 0:4 gegen Phil Taylor in der folgenden Runde aber die Fans gegen sich und wurde zudem zu einer Strafe von 3.000 Pfund verurteilt. © 2019 Getty Images WM 2019: Wade vs. Asada

In der zweiten Runde musste der favorisierte Wade gegen Seigo Asada ordentlich zittern und griff beim 3:2-Erfolg zu unfairen Mitteln. Während und nach dem Spiel schrie er seine Emotionen heraus, teilweise in Asadas Gesicht, und jubelte extrem aufreizend. "Ich wollte ihm wehtun", sagte der Engländer später noch im Interview, ehe er sich einen Tag später via Social Media entschuldigte. © 2019 Getty Images WM 2020: Van Gerwen vs. Klaasen

Das vielleicht kälteste WM-Spiel der Geschichte, ohne Handshakes oder ähnliches. Einst waren "MvG" und sein Landsmann Jelle Klaasen gute Freunde und Trainingspartner - bis dieser der Schwester von van Gerwens späterer Frau Nacktfotos schickte. Diese war damals 15, autistisch und lebte in einer Behinderteneinrichtung. "Ich hasse ihn, deswegen will ich nicht gegen ihn verlieren", so der dreimalige Weltmeister nach seinem 3:1-Erfolg. © 2019 Getty Images WM 2020: Price vs. Whitlock

Letztlich setzte sich der favorisierte Price im Achtelfinale mit 4:2 gegen den Australier durch, war mit dessen Spiel im Anschluss aber so gar nicht happy. "Es wurde auf ein erbärmliches Tempo heruntergefahren. Ich glaube, Simon hat das absichtlich gemacht", so der Waliser im Anschluss. Grundsätzlich nichts, was verboten ist - Price hat es aber mal so gar nicht geschmeckt. © 2019 Getty Images WM 2020: Price vs. Wright

Schon vor dem Halbfinale gab es Sticheleien. Nach dem Gewinn des ersten Satzes streckte Wright die Zunge raus, Price rempelte den Schotten nach dem 1:1-Ausgleich an. Nach der Partie verließ der "Iceman" flott die Bühne, einen Handshake gab es nicht. Später twitterte Price, dass er wegen Wrights Zungen-Aktion das Endspiel verpasst habe. © Action Plus WM 2022: Price vs. Fan

Beim Viertelfinale gegen Michael Smith hatte Price zur Abwechslung mal nicht mit seinem Gegner, sondern mit einem Fan ein Problem. Der Waliser fühlte sich mehrfach durch Zwischenrufe gestört, regte sich auch bei Caller George Noble auf und forderte das Sicherheitspersonal auf, den Fan rauszuschmeißen. Letztlich verlor er trotz 9-Darter mit 4:5, noch in der Nacht postete er auf Instagram einen gehobenen Daumen und schrieb "Cheats" dazu. © Pro Sports Images WM 2023: Mansell betrunken?

Mit dem Neuseeländer Ben Robb hatte Mickey Mansell bei seinem 3:1-Sieg zum Auftakt wenig Probleme - mit dem Interview im Anschluss aber schon. Da er sich nicht ordentlich artikulieren konnte, machten im Internet schnell Vermutungen die Runde, dass er betrunken gewesen sei. Komplett abwegig ist das keinesfalls, wenn man sich das Video mal anschaut (unter diesem Link zu finden). © 2022 Getty Images WM 2023: Price-Geste

Nach einer verpassten Triple-20 für eine 180er-Aufnahme streckte Price beide Hände nach vorne und schob die Zunge gegen die Unterlippe. Darts-Fans eskalierten auf Social Media, warfen ihm Verunglimpfung von Behinderten vor. Die PDC erinnerte den Waliser, der Jose de Sousa im Achtelfinale mit 4:1 bezwang, in der Folge an die Einhaltung der Standards und gab in seinem Namen eine Entschuldigung heraus. © Action Plus WM 2023: Price mit Gehörschutz

Kurioser geht's kaum. Im Viertelfinale gegen Gabriel Clemens kam Price, der sich von Zuschauern gestört fühlte, zwischenzeitlich mit Gehörschutz auf die Bühne. "Ich habe sie zwei oder drei Tage lang im Training ausprobiert und sie waren perfekt für mich", erklärte er anschließend. Geholfen hat es nichts, der "German Giant" siegte mit 5:1 und zog in das Halbfinale ein. © Action Plus WM 2024: Williams mit Weltkriegs-Vergleich

Nach seinem 4:3 im vergangenen Jahr gegen Martin Schindler wurde Scott Williams zum Interview gebeten - und sorgte für einen Eklat. "Ich hatte das Publikum noch nie so auf meiner Seite. Ich weiß, dass wir zwei Weltkriege und eine Fußballweltmeisterschaft gewonnen haben. Auch die deutschen Fans hier waren riesig", so der spätere Halbfinalist, der immerhin Einsicht zeigte und seine Aussagen im Anschluss als "ein wenig dumm" bezeichnete. © 2024 Getty Images WM 2025: Cross mit obszöner Geste

Worauf Cross damit hinaus möchte, können sich die meisten wohl denken. Scott Williams bekam damit auf jeden Fall sein Fett weg, letztlich dürfte es "Shaggy" aber egal sein - er erreichte die dritte Runde, Cross flog raus. Mehr Infos zu Cross' Geste findet ihr in dieser News. © IMAGO/Action Plus WM 2026: Menzies' Tischschlag

Cameron Menzies verlor in der ersten Runde gegen Rookie Charlie Manby und danach die Kontrolle. Zunächst hielt er seine Hand an einen Pyro-Stab, anschließend schlug er mehrfach auf seinen Beistelltisch ein. Die Fans in der Halle reagierten mit Pfiffen. Anschließend verließ der Schotte die Halle mit einer blutüberströmten Hand. Später entschuldigte sich der Schotte über "Sky" für sein Verhalten und erklärte, dass sein Onkel kurz zuvor verstorben sei und die Beerdigung am Tag der zweiten Runde stattgefunden hätte.

Darts-WM mit 128 Spielern: Starterfeld so groß und divers wie nie Doch nicht nur Littler alleine ist für die vielen Zahlen der Superlative verantwortlich. Die Grundsteine wurden bereits vor dem Turnier gelegt. Durch die Erhöhung der Teilnehmerzahl standen erstmals 128 Spieler auf der WM-Bühne. Folgerichtig wurden auch die meisten Matches gespielt. Abgesehen davon wurde das Teilnehmerfeld sowohl bunter als auch deutscher. Erstmals waren mit Beau Graves, Lisa Ashton, Fallon Sherrock, Noa-Lynn van Leuven und Gemma Halter fünf Frauen am Start. Promi-Darts-WM 2026: Joey Kelly und Michael van Gerwen siegen in Abwesenheit von Luke Littler - ein Promi überraschte alle

Promi-Darts-WM 2026: Die komplette Sendung im Relive Zwar konnten sich die deutschen Darts-Profis nicht über die dritte Runde hinaus im Turnier halten, jedoch waren erstmals in der Geschichte acht Deutsche am Start. Ricardo Pietreczko, WM-Debütant Arno Merk, Martin Schindler und Gabriel Clemens schnupperten am Achtelfinale, schieden aber in der Runde der besten 32 aus. Für einen ganz besonderen Rekord sorgte auch Paul Lim aus Singapur. Der 71-Jährige hat als ältester Spieler der Geschichte ein WM-Match gewonnen. Den bisherigen Rekord übertraf er um satte vier Jahre.

