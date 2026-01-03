- Anzeige -
darts-wm

Darts-WM 2026: Luke Littlers krasse Dominanz wirft viele Fragen auf - ein Kommentar

  • Aktualisiert: 05.01.2026
  • 15:56 Uhr
  • Tobias Wiltschek

Luke Littler gewinnt im Alter von 18 Jahren schon zum zweiten Mal die Darts-WM und zementiert seinen Status als Nummer 1. Ihm könnten also bald die Ziele ausgehen. Ein Kommentar.

Von Tobias Wiltschek

Wenn man es böse mit Gian van Veen meinen will, könnte man behaupten, eine Wespe hat Luke Littler im Finale dieser Darts-WM mehr Probleme bereitet als der niederländische Europameister.

In den Momenten, als das Insekt zu Beginn des fünften Satzes den Engländer mehrmals attackierte, machte Littler tatsächlich einen geradezu panischen Eindruck.

Doch auch diese Situation überstand der alte und neue Champion. Die Wespe verzog sich, und Littler dominierte das Endspiel weiter nach Belieben. Van Veen aber braucht nicht enttäuscht zu sein. Er hat eine großartige WM gespielt und ist an einem Gegner gescheitert, gegen den derzeit kein Spieler dieser Welt über eine längere Distanz eine Chance hat.

Darts-WM: Littler gewinnt eins der einseitigsten Finals der letzten Jahrzehnte

Pfeil um Pfeil, Leg für Leg, Satz für Satz näherte sich Littler immer schneller dem Sieg – bis eines der einseitigsten Finals der letzten Jahrzehnte mit einem 7:1 für den Favoriten zu Ende ging. Passend dazu checkte Littler eine 147 zum Schluss und beendete das Spiel, indem er gleich seinen ersten Match-Dart auf die Doppel-15 verwandelte.

Littler ist, daran ließ er auch an diesem Samstagabend im Ally Pally keinen Zweifel, der mit Abstand beste Darts-Spieler seiner Generation. Mit der WM nutzte er – wie schon im Vorjahr – die größte Bühne seines Sports für eine ganz persönliche Machtdemonstration.

Er ist nun mit gerade mal 18 Jahren der mit Abstand jüngste Spieler, der den WM-Titel erfolgreich verteidigen konnte. Er ist der erste Spieler, der bei einer einzigen WM eine Million Pfund gewann. Er führt die Weltrangliste auch wegen dieses immens hohen Preisgeldes mit einem abnormal großen Vorsprung an. All das ist beeindruckend, führt aber zwangsläufig zu vielen Fragen.

Darts-WM: Was bedeutet der erneute Titel für Littlers Zukunft?

Macht ihn der Gewinn des erneuten Titels etwas gelassener oder lässt er sich auch als Mehrfach-Weltmeister nur allzu leicht von einem Publikum provozieren, das ihn auch mal auspfeift?

Wird er auch in den kommenden Jahren so viel Ehrgeiz aufbringen, in jedem Jahr der Beste sein zu wollen, auch wenn er finanziell schon längst ausgesorgt hat?

Wie oft kann er noch Weltmeister werden? Wird er tatsächlich die bislang als unerreichbar geltende Marke von 16 Titeln erreichen, die Phil Taylor aufgestellt hat? Oder beendet er seine Karriere womöglich schon in absehbarer Zeit, weil ihm der Darts-Sport keine neuen Herausforderungen mehr bietet?

All diese Fragen wird nur Littler selbst beantworten können. Und er wird sie – höchstwahrscheinlich eher später als früher – beantworten. Bis es soweit ist, stehen seine Gegner aber erst einmal vor der aktuell größten Frage im Darts-Sport: Wie ist dieser Littler überhaupt noch zu stoppen?

