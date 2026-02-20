Cameron Menzies macht zwei Monate nach seinem Wutausbruch bei der Darts-WM eine schockierende Nachricht öffentlich.

Von Tobias Wiltschek

Es war eine der bizarrsten Szenen bei der vergangenen Darts-WM: Der Schotte Cameron Menzies schlug nach seiner Erstrunden-Niederlage gegen den jungen Engländer Charlie Manby vor Wut auf einen Tisch auf der Bühne des Ally Pally.

Was man nach diesem Wutausbruch schon ahnen konnte, hat Menzies nun erstmals öffentlich bestätigt. "Ich habe mir selbst großen Schaden zugefügt", sagte der 36-Jährige etwa zwei Monate nach den Geschehnissen von London am Rande der Poland Darts Open und enthüllte eine schockierende Nachricht: "Im Grunde habe ich in Teilen meiner Finger kein Gefühl mehr wegen des Schadens, den ich angerichtet habe, deshalb tue ich mich enorm schwer."

Menzies musste nach dem Vorfall operiert werden und unterzog sich anschließend einer intensiven Traumatherapie an seiner Hand. Die habe sich "über sechs Wochen" hingezogen, erläuterte er.

Doch nicht nur körperlich, sondern auch seelisch hatte Menzies in den Tagen rund um den Vorfall im Ally Pally große Probleme. "Ich habe einen riesigen Fehler in meinem Leben gemacht. Man sieht es an der Narbe, ich habe einen riesigen Fehler gemacht und muss damit leben", sagte er.