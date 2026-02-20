darts-wm ab 2027 bei ProSiebenSat.1
Darts: Cameron Menzies spricht über Wutausbruch bei der WM - "In Teilen meiner Finger kein Gefühl mehr"
- Veröffentlicht: 20.02.2026
- 16:53 Uhr
- Tobias Wiltschek
Cameron Menzies macht zwei Monate nach seinem Wutausbruch bei der Darts-WM eine schockierende Nachricht öffentlich.
Es war eine der bizarrsten Szenen bei der vergangenen Darts-WM: Der Schotte Cameron Menzies schlug nach seiner Erstrunden-Niederlage gegen den jungen Engländer Charlie Manby vor Wut auf einen Tisch auf der Bühne des Ally Pally.
Was man nach diesem Wutausbruch schon ahnen konnte, hat Menzies nun erstmals öffentlich bestätigt. "Ich habe mir selbst großen Schaden zugefügt", sagte der 36-Jährige etwa zwei Monate nach den Geschehnissen von London am Rande der Poland Darts Open und enthüllte eine schockierende Nachricht: "Im Grunde habe ich in Teilen meiner Finger kein Gefühl mehr wegen des Schadens, den ich angerichtet habe, deshalb tue ich mich enorm schwer."
Menzies musste nach dem Vorfall operiert werden und unterzog sich anschließend einer intensiven Traumatherapie an seiner Hand. Die habe sich "über sechs Wochen" hingezogen, erläuterte er.
Doch nicht nur körperlich, sondern auch seelisch hatte Menzies in den Tagen rund um den Vorfall im Ally Pally große Probleme. "Ich habe einen riesigen Fehler in meinem Leben gemacht. Man sieht es an der Narbe, ich habe einen riesigen Fehler gemacht und muss damit leben", sagte er.
Darts-WM: Menzies erklärte Wutausbruch mit Trauerfall
Seinen Wutausbruch hatte er nach der Niederlage mit einem Trauerfall in seiner Familie erklärt. "Hätte ich das Spiel gegen Charlie gewonnen, wäre mein zweites Match am Tag von Garys Beerdigung gewesen - und das ist mir sehr bewusst", sagte Menzies über seinen kurz zuvor verstorbenen Onkel, dem er sehr nahestand.
Was seine körperliche Verletzung angeht, habe er Glück gehabt, "dass es nicht so schlimm ausgegangen ist, wie es hätte sein können", sagte er: "Ich bin nicht stolz darauf, aber ich bin glücklich, dass ich noch spielen kann."
Dass er nach wie vor ein guter Darts-Spieler ist, zeigte er am Freitag bei den Poland Darts Open in Krakau. Bei dem European-Tour-Event besiegte der Schotte in der ersten Runde Ritchie Edhouse mit 6:4. Dabei warf er neun 180er und spielte einen 95er-Average.