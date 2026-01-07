Darts
Darts - Peter Wright hadert mit Snakebite-Persona: "Die Figur funktioniert nicht mehr"
- Aktualisiert: 08.01.2026
- 12:20 Uhr
- ran.de
Seit Jahren begeistert Peter Wright als "Snakebite" die Darts-Fans. Doch die Figur könnte schon bald Geschichte sein.
Bei der vor wenigen Tagen zu Ende gegangenen Darts-WM 2026 scheiterte Superstar Peter "Snakebite" Wright sang- und klanglos. Bereits in der zweiten Runde war für den Schotten im Duell mit dem deutschen Debütanten Arno Merk Endstation. 0:3 unterlag der 55-Jährige, wirkliche Chancen auf ein Weiterkommen hatte er nicht.
Wright steht aktuell am Scheideweg seiner Laufbahn. Bereits seit knapp zwei Jahren befindet er sich in einem Abwärtstrend, ist aktuell nur noch die Nummer 31 der Welt.
Nach Meinung von Ex-Profi und Analyst Matthew Edgar ist dies zu einem nicht unerheblichen Teil auf die Figur "Snakebite" zurückzuführen. Stundenlang wird der Schotte für seine Auftritte gestylt, seine bunten Haare und Outfits sind sein Markenzeichen und bei den Fans beliebt.
"Peter hat selbst bereits gesagt, dass er eigentlich kein 'Snakebite' mehr sein will", sagte Edgar nun im "Mission Darts Podcast": "Das sagt viel. Es deutet darauf hin, dass sich die Figur, die er jahrelang auf der Bühne gespielt hat, nicht mehr richtig anfühlt."
Wright würde Snakebite-Rolle gerne beenden
So sei nach Meinung des Ex-Profis entscheidend, dass Wright die Überzeugung seiner Figur gegenüber verloren habe.
"Snakebite funktionierte, weil Peter fest daran glaubte. Er sagte, dass er gewinnen werde, und er tat es auch. Wenn diese absolute Überzeugung schwindet, verliert die Figur ihre Kraft. Es ist wie ein Glücksritual: Wenn es nicht mehr wirkt, dann ist die Magie weg. Die Figur funktioniert nicht mehr."
Übrigens: Bereits in der Vergangenheit gab der 55-Jährige zu, mit dem Gedanken zu spielen, die Rolle zu beenden. "Ich würde das gern tun, aber ich habe Angst, meine Fans zu enttäuschen. Vor allem die Kinder."
