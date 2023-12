Darts-WM: Sport1 knackt Millionenmarke

Anzeige

Erstmals seit Turnierbeginn hat Sport1 bei der Übertragung der Darts-WM die Millionenmarke durchbrochen. Die Abendsession vom Dienstag mit den Auftritten der deutschen Teilnehmer Dragutin Horvat und Ricardo Pietreczko verfolgen bis zu 1,06 Millionen Zuschauer in der Spitze und 560.000 im Schnitt.

Am fünften Turniertag lag der Gesamt-Marktanteil abends bei 2,6 Prozent. In der werberelevanten Zielgruppe der Männer von 14 bis 49 Jahren erzielte die Sendung einen Marktanteil von 7,7 Prozent. Im Digitalbereich verzeichnete der Livestream auf Sport1.de und in den Apps des TV-Senders rund 595.000 Abrufe.

Pietreczko hatte bei seiner Premiere im Alexandra Palace die Japanerin Mikuru Suzuki besiegt (3:0), Dragutin Horvat war an Mike De Decker aus Belgien gescheitert (0:3).