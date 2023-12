Darts-WM: Wade scheitert erneut in Runde zwei

Anzeige

Der Engländer James Wade ist bei der Darts-WM in London als erster gesetzter Spieler in Runde zwei ausgeschieden. Der Weltranglisten-13. unterlag dem Kanadier Matt Campbell mit 2:3 und scheiterte damit wie schon im letzten Jahr in seinem ersten Match. Mit einem Average von knapp über 92 blieb der 40-Jährige deutlich unter seinen Möglichkeiten.

Campbell, Nummer 57 der Welt, hatte am Sonntag erstmals ein Spiel auf der WM-Bühne gewonnen. Gegen Lourence Ilagan von den Philippinen setzte sich der "Ginja Ninja" mit 3:2 durch. In den vergangenen vier Jahren hatte der 34-Jährige jeweils seine Erstrunden-Matches verloren.