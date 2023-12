Anzeige

Michael Smith ist neuer Darts-Weltmeister 2023. Im Finale schlug er Michael van Gerwen mit 7:4 nach Sätzen. Das Turnier stellte zudem eine Bestmarke auf: Insgesamt fielen 901 Aufnahmen von 180 Punkten, der alte Rekord wurde deutlich übertroffen.

Der neue Darts-Weltmeister Michael Smith und sein Finalgegner Michael van Gerwen haben am Dienstagabend einen Rekord an 180er-Aufnahmen in der Turniergeschichte perfekt gemacht. Smith und van Gerwen warfen zusammen 37-mal die perfekte Aufnahme, insgesamt fielen beim Saisonauftakt der Professional Darts Corporation 901. Die bisherige Bestmarke von 880 bei der WM 2019 wurde damit deutlich übertroffen.

Den Rekord eines einzelnen Spielers in einem WM-Match verpasste Smith wohl nur, weil er die Partie frühzeitig entschied. So blieb er bei 22 perfekten Aufnahmen. Nur er selbst bei seiner Finalniederlage 2022 gegen Peter Wright und der Schotte gegen seinen Landsmann Gary Anderson im Halbfinale zuvor waren mit jeweils 24 180ern besser.

Auch der deutsche Top-Spieler Gabriel Clemens stellte bei seinem historischen Halbfinal-Einzug nationale Rekorde auf. Nie zuvor warf ein Deutscher in einem WM-Match so viele 180er wie der "German Giant", dem beim 2:6 im Halbfinale gegen Smith 11 gelangen. Eine Runde zuvor hatte Clemens zudem beim sensationellen 5:1 gegen Ex-Weltmeister Gerwyn Price mit 99,94 Punkten einen deutschen WM-Rekord-Average aufgestellt.