Gegen Ende des Jahres dürfen sich Darts-Fans auf der ganzen Welt auf ihr größtes Highlight freuen: Am 15. Dezember beginnt die Darts-WM 2025 im Alexandra Palace in London. Der Weltmeister wird am 3. Januar 2025 im großen Finale gekürt.

Auch aus deutscher Sicht wird die kommende Darts-Weltmeisterschaft besonders spannend: Erstmals in der deutschen Darts-Geschichte haben sich sechs deutsche Profis für die WM in London qualifiziert .

Wann startet die Darts-WM 2025 und wie sieht der Spielplan aus?

Die PDC Dart World Championship startet am 15. Dezember 2024 in London. Über die Weihnachtsfeiertage und am 31. Dezember wird dann auch im Alexandra Palace pausiert. Das Turnier endet mit dem Finale am 3. Januar, bei dem der neue Weltmeister gekürt wird.

Startdatum: Sonntag, 15. Dezember 2024

Weihnachtspause: 24., 25. & 26. Dezember 2024 (keine Spiele)

Silvesterpause: 31. Dezember 2024 (keine Spiele)

Finale: Freitag, 3. Januar 2025

Den kompletten Spielplan der Darts-WM 2025 gibt's auch auf ran.de bzw. in der ran App.