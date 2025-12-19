David Munyua aus Kenia gewann sensationell sein Erstrunden-Match bei der Darts-WM. Daraufhin schaltete sich auch der Präsident ein.

Mit 0:2 in Sätzen lag David Munyua bei der Darts-WM 2026 gegen Favorit Mike de Decker bereits zurück – was dann folgte, war eines der stärksten Comebacks der ersten Runde.

Sowohl den dritten als auch den vierten Satz gewann der Kenianer mit 3:2, womit wieder alles offen war. Schließlich entschied der Underdog auch den Decider mit 3:1 für sich.

Ein echter Paukenschlag gegen die Nummer 18 der Weltrangliste.

Bereits zuvor hatte Munyua Historisches geschafft: Der 30-Jährige ist der erste Kenianer überhaupt, der bei der WM im "Ally Pally" an den Start geht.