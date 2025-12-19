Darts-WM 2026: Alle Sessions LIVE im Stream auf Joyn
Darts-WM 2026: David Munyua begeistert - Kenias Präsident reagiert: "Bring den Pokal nach Hause"
- Veröffentlicht: 19.12.2025
- 16:23 Uhr
- ran.de
David Munyua aus Kenia gewann sensationell sein Erstrunden-Match bei der Darts-WM. Daraufhin schaltete sich auch der Präsident ein.
Mit 0:2 in Sätzen lag David Munyua bei der Darts-WM 2026 gegen Favorit Mike de Decker bereits zurück – was dann folgte, war eines der stärksten Comebacks der ersten Runde.
Sowohl den dritten als auch den vierten Satz gewann der Kenianer mit 3:2, womit wieder alles offen war. Schließlich entschied der Underdog auch den Decider mit 3:1 für sich.
Ein echter Paukenschlag gegen die Nummer 18 der Weltrangliste.
Bereits zuvor hatte Munyua Historisches geschafft: Der 30-Jährige ist der erste Kenianer überhaupt, der bei der WM im "Ally Pally" an den Start geht.
Darts-WM 2026: Gratulation für David Munyua von höchster Stelle
Gepaart mit einem coolen Walk-On und einem sympathischen Auftritt gehörten dem Außenseiter schnell die Herzen in der Halle - und auch das seines Präsidenten William Samoei Ruto.
"Glückwunsch zu deinem beeindruckenden Sieg in Runde 1, David Munyua", schrieb Ruto auf "X": "Als erster Kenianer, der an der Darts-WM teilnimmt, hast du Geschichte geschrieben."
Munyua habe ein ganzes Land in Ausnahmezustand versetzt: "Du sollst wissen: Die ganze Nation steht hinter dir. Bring den Pokal nach Hause", betonte der Präsident.
Dazu postete Ruto ein Video der spielentscheidenden letzten Pfeile der Partie.
In Runde 2 wird David Munyua am Montag auf Kevin Doets oder Matthew Dennant treffen. Hier findet ihr den Spielplan der Darts-WM.