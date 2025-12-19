Nach seiner Niederlage in Runde eins der Darts-WM findet Dominik Grüllich unerwartete Worte.

Dominik Grüllich hat bei der Darts-WM 2026 dem an Position 19 gesetzten Niederländer Jermaine Wattimena lange Paroli geboten.

Nach zwischenzeitlicher 2:1-Satzführung für den Deutschen verlor er am Ende seines WM-Debüts knapp mit 2:3 - und war darüber gar nicht so traurig.

"Die Enttäuschung ist eigentlich gar nicht so da. Ich bin eigentlich froh, dass es vorbei ist", gestand Grüllich im Interview bei "SPORT1".

Auf Rückfrage, warum er froh sei, erklärt Grüllich: "Die Eindrücke waren einfach viel zu groß. [...] Es ist so überwältigend das erste Mal da oben zu stehen."