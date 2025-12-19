Darts-WM 2026 im Livestream auf Joyn
Darts-WM 2026: Dominik Grüllich über Ausscheiden - "froh, dass es vorbei ist"
- Veröffentlicht: 19.12.2025
- 14:13 Uhr
- ran.de
Nach seiner Niederlage in Runde eins der Darts-WM findet Dominik Grüllich unerwartete Worte.
Dominik Grüllich hat bei der Darts-WM 2026 dem an Position 19 gesetzten Niederländer Jermaine Wattimena lange Paroli geboten.
Nach zwischenzeitlicher 2:1-Satzführung für den Deutschen verlor er am Ende seines WM-Debüts knapp mit 2:3 - und war darüber gar nicht so traurig.
"Die Enttäuschung ist eigentlich gar nicht so da. Ich bin eigentlich froh, dass es vorbei ist", gestand Grüllich im Interview bei "SPORT1".
Auf Rückfrage, warum er froh sei, erklärt Grüllich: "Die Eindrücke waren einfach viel zu groß. [...] Es ist so überwältigend das erste Mal da oben zu stehen."
Darts-WM 2026: Dominik Grüllich hadert mit "Fokus"
Ein "schöner Moment" sei es aber schon auch gewesen.
Grüllich kämpfte sich zwischenzeitlich eindrucksvoll mit einem 117er-Finish (Single-19, Triple-20, Doppel-19) im zweiten Satz zurück.
- Das sind die Gegner der Deutschen in Runde 2 – Hammer-Los für Debütant
- Fallon Sherrock mit Seitenhieb gegen Ex-Freund Cameron Menzies
In der entscheidenden Phase des Matches hatte er dann jedoch das Nachsehen gegen den Favoriten.
Die 98 der Weltrangliste sei aufgrund der Kulisse "nicht zu sehr in den Fokus reingekommen. Ab und zu war es mal da. Aber dann kam die 83, die war zu oft da", haderte Grüllich.