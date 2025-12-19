- Anzeige -
Darts-WM 2026: David Munyua vor nächstem Auftritt - Kenia-Präsident reagiert: "Bring den Pokal nach Hause"

  • Aktualisiert: 22.12.2025
  • 14:22 Uhr
  • ran.de

David Munyua aus Kenia gewann sensationell sein Erstrunden-Match bei der Darts-WM. Daraufhin schaltete sich auch der Präsident ein.

Mit 0:2 in Sätzen lag David Munyua bei der Darts-WM 2026 gegen Favorit Mike de Decker bereits zurück – was dann folgte, war eines der stärksten Comebacks der ersten Runde.

Sowohl den dritten als auch den vierten Satz gewann der Kenianer mit 3:2, womit wieder alles offen war. Schließlich entschied der Underdog auch den Decider mit 3:1 für sich.

Ein echter Paukenschlag gegen die Nummer 18 der Weltrangliste! Am 22. Dezember trifft der Kenianer gegen ca. 15:30 Uhr auf den Niederländer Kevin Doets.

Bereits zuvor hatte Munyua Historisches geschafft: Der 30-Jährige ist der erste Kenianer überhaupt, der bei der WM im "Ally Pally" an den Start geht.

Darts-WM 2026: Gratulation für David Munyua von höchster Stelle

Gepaart mit einem coolen Walk-On und einem sympathischen Auftritt gehörten dem Außenseiter schnell die Herzen in der Halle - und auch das seines Präsidenten William Samoei Ruto.

"Glückwunsch zu deinem beeindruckenden Sieg in Runde 1, David Munyua", schrieb Ruto auf "X": "Als erster Kenianer, der an der Darts-WM teilnimmt, hast du Geschichte geschrieben."

Munyua habe ein ganzes Land in Ausnahmezustand versetzt: "Du sollst wissen: Die ganze Nation steht hinter dir. Bring den Pokal nach Hause", betonte der Präsident. Dazu postete Ruto ein Video der spielentscheidenden letzten Pfeile der Partie.

