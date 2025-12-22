- Anzeige -
Darts-WM 2026 im Livestream auf Joyn

Darts-WM 2026: Gabriel Clemens weiter - Top-Leistung gegen Geheimfavorit Wessel Nijman

  • Aktualisiert: 22.12.2025
  • 15:48 Uhr
  • SID/ran

Gabriel Clemens steht bei der Darts-WM in London als dritter Deutscher in Runde drei. Gegen den Mitfavoriten Wessel Nijman hatten die wenigsten mit einem eindeutigen Ergebnis gerechnet.

Gabriel Clemens schlägt Wessel Nijman mit 3:0 und steht in Runde drei der Darts-WM.

Der Halbfinalist der WM 2023 gewann sein Zweitrundenmatch gegen den leicht favorisierten Niederländer Wessel Nijman am Montag mit 3:0 und ist damit nach Martin Schindler und Ricardo Pietreczko der dritte Deutsche, der auch nach der kurzen Weihnachtspause ans Oche im Ally Pally zurückkehrt.

3rd January 2025, Alexandra Palace, London, England; 2024 25 PDC Paddy Power World Darts Championships Final Day 16; Luke Littler lifts the PDC World Championship, WM, Weltmeisterschaft trophy afte...

Darts-WM 2026: Alle Sessions LIVE im Stream auf Joyn!

Verfolge alle Sessions der Darts-WM 2026 im Livestream auf Joyn.

Der Niederländer hatte mit 91.96 Punkten zwar den besseren Average als der "German Giant" mit 89.86 Punkten, auf die Doppelfelder hatte Nijman aber deutliche Probleme (4/20, 20 Prozent) und ließ zahlreiche Möglichkeiten zum Leg-Gewinn aus. Clemens (9/26, 35 Prozent) war auf die Doppel vor allem in wichtigen Momenten konstanter.

Darts-WM: Clemens nutzt Fehler von Nijman eiskalt aus

Im Spiel gegen die Nummer 31 der PDC-Weltrangliste zeigte Clemens eine solide Leistung und nutzte in den entscheidenden Momenten Nijmans viele Fehler auf die Doppelfelder konsequent aus. Im letzten Leg zeigte Clemens kurz Nerven, brachte seinen vierten Matchdart aber schließlich im Doppel unter. "Wessel hat mir die Chancen gegeben, ich konnte es immer direkt bestrafen", sagte Clemens bei "Sport1".

Clemens arbeitet damit weiter an einem positiven Abschluss seiner "schlechten Saison", wie er sie vor der WM selbst eingeordnet hatte. Schon vor dem Saisonhöhepunkt war der 42 Jahre alte Saarwellinger auf Platz 47 der PDC-Weltrangliste Order of Merit abgerutscht. Im vergangenen Jahr war Clemens bei der WM in Runde zwei gescheitert.

In Runde Drei trifft der 42-Jährige auf den Sieger der Partie zwischen dem englischen Weltranglistenzweiten Luke Humphries und dem 71 Jahre alten Publikumsliebling Paul Lim aus Singapur.

Debütant Arno Merk könnte am Dienstagnachmittag noch nachziehen, hat in seinem Zweitrundenmatch allerdings eine schwere Aufgabe zu bewältigen. Der WM-Debütant bekommt es mit dem zweimaligen Weltmeister Peter Wright aus Schottland zu tun.

