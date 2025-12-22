Gerwyn Price scheitert völlig überraschend in der zweiten Runde der Darts-WM 2026. Der "Iceman" ist am Boden zerstört.

Mit diesem Ergebnis hatte Gerwyn Price nicht gerechnet.

Bei der Darts-WM 2026 ist der walisische Superstar völlig überraschend in der zweiten Runde mit 0:3 gegen den niederländischen Underdog Wesley Plaisier ausgeschieden.

"Ich bin völlig am Boden zerstört. Es gab so viel Unterstützung. Wesley war großartig in den richtigen Momenten. Ich stand total neben mir und das hat sich gezeigt", formulierte Price auf seinem Instagram-Account.

Bei dem Zweitrunden-Match gegen die Nummer 92 der Welt hatte Price zu keinem Zeitpunkt in sein Spiel gefunden. Sein Kontrahent nutzte derweil seine Chancen und schnappte sich mit dem dritten Match-Dart den Sieg.