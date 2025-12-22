- Anzeige -
- Anzeige -
Darts-WM LIVE auf Joyn

Darts-WM 2026: Gerwyn Price scheitert überraschend in Runde zwei - "am Boden zerstört"

  • Veröffentlicht: 22.12.2025
  • 10:52 Uhr
  • ran

Gerwyn Price scheitert völlig überraschend in der zweiten Runde der Darts-WM 2026. Der "Iceman" ist am Boden zerstört.

Mit diesem Ergebnis hatte Gerwyn Price nicht gerechnet.

Bei der Darts-WM 2026 ist der walisische Superstar völlig überraschend in der zweiten Runde mit 0:3 gegen den niederländischen Underdog Wesley Plaisier ausgeschieden.

"Ich bin völlig am Boden zerstört. Es gab so viel Unterstützung. Wesley war großartig in den richtigen Momenten. Ich stand total neben mir und das hat sich gezeigt", formulierte Price auf seinem Instagram-Account.

Bei dem Zweitrunden-Match gegen die Nummer 92 der Welt hatte Price zu keinem Zeitpunkt in sein Spiel gefunden. Sein Kontrahent nutzte derweil seine Chancen und schnappte sich mit dem dritten Match-Dart den Sieg.

- Anzeige -
- Anzeige -
Steht in Runde drei: Martin Schindler

Darts-WM 2026: Alle Sessions LIVE im Stream auf Joyn!

Verfolge alle Sessions der Darts-WM 2026 im Livestream auf Joyn.

- Anzeige -
- Anzeige -

Darts-WM 2026: Gerwyn Price scheitert als erster Top-10-Spieler

Zwar hatte der "Iceman" mit 95,83 einen knapp besseren Average als sein Kontrahent (94,28), Plaisier überzeugte aber mit einer starken Quote von 56,3 Prozent auf die Doppelfelder.

"Es ist der größte Sieg meines Lebens. Ich bin so aus dem Häuschen. Ich war so nervös, es ist einfach toll", jubelte der Niederländer nach dem Spiel im "Sky"-Interview.

Während Price nun die Heimreise antreten muss, trifft Plaisier in der dritten Runde auf Krzysztof Ratajski.

Mehr News und Videos zum Darts
RECORD DATE NOT STATED 19th December 2023, Alexandra Palace, London, England; 2023 24 PDC Paddy Power World Darts Championships Day 5 Evening Session; Wessel Nijman celebrates winning a leg against...
News

Darts-Star Nijman: Vom Betrüger zum WM-Mitfavoriten

  • 22.12.2025
  • 11:40 Uhr
RECORD DATE NOT STATED 21st December 2025, Alexandra Palace, London, England; 2025 PDC Paddy Power World Darts Championship Day Eleven; Joe Cullen in his Round Two match against Mensur Suljovic PUB...
News

Riesenzoff nach WM-Spiel: "Es ist Betrug!"

  • 22.12.2025
  • 11:35 Uhr
RECORD DATE NOT STATED 11th December 2025, Alexandra Palace, London, England; 2025 PDC Paddy Power World Darts Championship Day One; Luke Littler during his match against Darius Labanauskas PUBLICA...
News

Niederlage für Littler bei Sportler-Wahl

  • 22.12.2025
  • 10:19 Uhr
imago images 1038192840
News

Darts-WM 2026: So viel kosten Getränke im Ally Pally

  • 22.12.2025
  • 09:08 Uhr
Die Darts-WM bleibt im Ally Pally
News

Darts-WM 2026: Wo gibt es noch Karten?

  • 22.12.2025
  • 09:08 Uhr
Gabriel Clemens GER, PDC European Darts Grand Prix 2025 Sindelfingen Glaspalast, 02.05.2025 GER, PDC European Darts Grand Prix 2025 Sindelfingen Glaspalast, 02.05.2025 Sindelfingen *** Gabriel Clem...
News

Darts-WM 2026 heute live: Wann spielt Clemens?

  • 22.12.2025
  • 08:59 Uhr
Darts Gala Essen in der Grugahalle am 29.11.2025 ** NUR FÜR REDAKTIONELLE ZWECKE ** EDITORIAL USE ONLY **<p>Übersicht des Events in der Grugahalle. Darts Gala Essen in der Grugahalle am 29.11.2025 ...
News

Promi-Darts-WM 2026 live auf ProSieben und im Livestream auf Joyn

  • 22.12.2025
  • 08:50 Uhr
Steht in Runde drei: Martin Schindler
News

Der Tochter zuliebe: Schindler verbringt Weihnachten zu Hause

  • 22.12.2025
  • 05:31 Uhr
Martin Schindler steht in Runde drei
News

Darts: Schindler souverän in Runde 3 - Hopp chancenlos raus

  • 21.12.2025
  • 21:16 Uhr
Rob Cross hatte mentale Probleme
News

Ex-Weltmeister gibt mentale Probleme zu - "Habe aufgehört, meine Tabletten zu nehmen"

  • 21.12.2025
  • 20:18 Uhr