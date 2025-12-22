Darts-WM LIVE auf Joyn
Darts-WM 2026: Gerwyn Price scheitert überraschend in Runde zwei - "am Boden zerstört"
- Veröffentlicht: 22.12.2025
- 10:52 Uhr
- ran
Gerwyn Price scheitert völlig überraschend in der zweiten Runde der Darts-WM 2026. Der "Iceman" ist am Boden zerstört.
Mit diesem Ergebnis hatte Gerwyn Price nicht gerechnet.
Bei der Darts-WM 2026 ist der walisische Superstar völlig überraschend in der zweiten Runde mit 0:3 gegen den niederländischen Underdog Wesley Plaisier ausgeschieden.
"Ich bin völlig am Boden zerstört. Es gab so viel Unterstützung. Wesley war großartig in den richtigen Momenten. Ich stand total neben mir und das hat sich gezeigt", formulierte Price auf seinem Instagram-Account.
Bei dem Zweitrunden-Match gegen die Nummer 92 der Welt hatte Price zu keinem Zeitpunkt in sein Spiel gefunden. Sein Kontrahent nutzte derweil seine Chancen und schnappte sich mit dem dritten Match-Dart den Sieg.
Darts-WM 2026: Gerwyn Price scheitert als erster Top-10-Spieler
Zwar hatte der "Iceman" mit 95,83 einen knapp besseren Average als sein Kontrahent (94,28), Plaisier überzeugte aber mit einer starken Quote von 56,3 Prozent auf die Doppelfelder.
"Es ist der größte Sieg meines Lebens. Ich bin so aus dem Häuschen. Ich war so nervös, es ist einfach toll", jubelte der Niederländer nach dem Spiel im "Sky"-Interview.
Während Price nun die Heimreise antreten muss, trifft Plaisier in der dritten Runde auf Krzysztof Ratajski.