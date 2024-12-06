Darts-WM: Wessel Nijman - vom Betrüger zum Gegner von Gabriel Clemens

Bei der Darts-WM 2025 gehört Wessel Nijman zum Favoritenkreis. Dabei steht er nur auf Platz 58 der Order of Merit und erreichte noch nie ein Major-Viertelfinale. Über den schnellen Aufstieg des 24-Jährigen, der vor wenigen Jahren noch ein Buhmann der Szene war. Von Marcel Schwenk Gabriel Clemens greift bei der Darts-WM 2026 in London in die 2. Runde ein. Der Gegner des Deutschen, der Niederländer Wessel Nijman, blickt auf eine umstrittene Vergangenheit zurück: Er wurde beim Wettbetrug erwischt! Das Urteil, das das Leben von Nijman für eine nicht unerhebliche Zeit maßgeblich verändern sollte, wurde am 27. Oktober 2020 offiziell verkündet.

Darts-WM 2025 hier im kostenlosen Livestream und Free-TV: Übertragung, Spielplan und Teilnehmer "Der Ausschuss beschloss, dass eine angemessene Sanktion in diesem Fall darin besteht, Wessel Nijman für einen Zeitraum von fünf Jahren vom 18. August 2020 (dem Datum seiner ursprünglichen Suspendierung) bis zum 17. August 2025 um Mitternacht vom Sport auszuschließen", hieß es in dem Statement der Aufsichtsbehörde Darts Regulation Authority. Darts-WM 2025 live im Free-TV und im kostenlosen Livestream: Übertragung, Spielplan, Start, Spiele der Deutschen Danach war es für Nijman erstmal vorbei mit Darts, zumindest auf relevanter Ebene. Und das aus gutem Grund. Denn während eines Online-Turniers im Mai 2020 verlor der 24-Jährige mit Absicht eine Partie. Der Betrug flog auf, weil ungewöhnlich hohe Beträge auf sein Match gegen David Evans in der Modus Icons of Darts gesetzt wurden. Über einen Freund wurde Nijman zuvor von einer Person der Vorschlag unterbreitet, mit Absicht die Doppelfelder zu verfehlen und dafür "eine Menge Geld" zu erhalten - und er machte mit. "Ich bin von außen unter Druck gesetzt worden, habe dem zugestimmt, und trage die Verantwortung für meine Taten", erklärte Nijman kurz darauf und hob hervor, dass er es sehr bereue.

Nach Wettbetrug: Wessel Nijman erst seit Februar 2023 wieder bei der PDC am Start Weil er sich einsichtig zeigte, sein Vergehen schnell zugab und an einer Aufklärungskampagne zum Thema Spielmanipulation inklusive Aufnahme eines Informationsvideos teilnahm, wurde die Hälfte der Sanktion zur Bewährung ausgesetzt. "Ich war mir nicht sicher, ob ich jemals wieder zurückkommen und Darts spielen würde", gestand er Anfang Oktober im "The Darts Show Podcast".

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Doch er kam zurück, seit Februar 2023 darf er wieder an offiziellen PDC-Turnieren teilnehmen. Seine Leistungen sind seitdem so beeindruckend, dass er bei der anstehenden Darts-WM 2025 zum Favoritenkreis gehört. Die Buchmacher sehen seine Chance auf die Sid Waddell Trophy ungewöhnlich hoch, zumindest im Verhältnis zu seiner Platzierung in der Order of Merit (Rang 58). Bei den meisten Wettanbietern steht er in der Top 8, vor (teilweise formschwachen) Größen wie Rob Cross, Chris Dobey, Stephen Bunting oder Gerwyn Price.

Darts-WM 2025: Wessel Nijman mit starken Vorstellungen nach PDC-Comeback "Mein Bruder war in einem örtlichen Darts-Klub, mit Turnieren für Leute unter 18. Dann hat er Niels und mich mitgenommen", erzählte Nijman unlängst von seinen Anfängen. Niels heißt mit Nachnamen Zonneveld, war früher Nijmans Nachbar und ist im Dezember ebenfalls im Ally Pally dabei. In Runde zwei könnte er auf den Deutschen Gabriel Clemens treffen. Gemeinsam arbeiteten sich Nijman und Zonneveld ihren Weg durch die unterklassigen Jugend-Turniere in den Niederlanden bis hin zur European Tour. Dann folgte Nijmans Betrug, der aber irgendwie doch eine Wende zum Guten darstellte.

Darts-WM: Volllegenden und One Hit Wonder - alle Weltmeister seit 2000

Nach seinem PDC-Comeback gewann der ebenso hochgewachsene wie schlaksige Niederländer drei Turniere auf der Development Tour und scheiterte bei der World Youth Championship erst im Halbfinale. Das WM-Ticket war trotzdem sicher, direkt zum Auftakt setzte es aber eine Pleite gegen Legende Steve Beaton. 2024 knüpfte er nahtlos an diese Leistungen an.

WM-Mitfavorit Wessel Nijman: Erster PDC-Titel und ein starker Grand Slam of Darts Nijman schloss die Development Tour als Erster ab und spielte, abgesehen von der WM 2024, seine ersten Major. Dabei gelang ein Achtelfinal-Einzug bei den World Series of Darts Finals. Bei der Hungarian Darts Trophy wurde er erst im Viertelfinale von Landsmann Gian van Veen, mittlerweile frisch gebackener Junioren-Weltmeister und Nummer 28 der Welt, gestoppt. "Ich kenne ihn gut aus der Juniorenzeit. Schon damals war er einer der Besten in den Niederlanden. Ich denke, Wessel ist von Natur ein größeres Talent als ich. Er ist ruhig, stoisch, selbstbewusst und weiß, wie gut er ist. Er hat vor niemandem Angst", lobte van Veen seinen Kontrahenten gegenüber "AD.nl" nach dem Grand Slam of Darts.

