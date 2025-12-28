Darts-WM 2026: Gabriel Clemens scheitert gegen Luke Humphries trotz Rekord-Average

Trotz Average-Rekord und einem starken Comeback unterliegt Gabriel Clemens in der 3. Runde der Darts-WM gegen Luke Humphries.

Nach Ricardo Pietreczko und Martin Schindler ist auch Gabriel Clemens in der dritten Runde der Darts-WM ausgeschieden.

Der Halbfinalist von 2023 unterlag dem englischen Weltranglistenzweiten Luke Humphries am 15. Turniertag im Londoner Alexandra Palace trotz einer leidenschaftlichen Aufholjagd und einem deutschen Average-Rekord mit 2:4 Sätzen. Von den acht deutschen Startern ist damit nur noch Arno Merk übrig.

Humphries nutzte Clemens' Fehler auf die Doppel zu Beginn gnadenlos aus. Der 42-Jährige aus Saarwellingen steigerte sich, auch beim Stand von 0:3 gab er nicht auf. Clemens kam auf 2:3 ran, die Aufholjagd fand jedoch ein abruptes Ende, weil der "German Giant" in den entscheidenden Momenten im sechsten Satz patzte.

Insgesamt kam Clemens auf 101,49 Punkte im Schnitt, er spielte als erster Deutscher überhaupt bei einer WM einen Average von über 100 Punkten. Seinen eigenen deutschen Rekord von 99,94 Punkten aus dem Viertelfinalsieg über Gerwyn Price vor drei Jahren überbot der Saarländer damit.