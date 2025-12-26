Darts-WM 2026: "Sag niemals nie" - vier Deutsche hoffen auf weitere Sternstunden

- Anzeige -

Schindler mit guter Chance aufs Weiterkommen Auch die deutsche Nummer eins Schindler darf auf ein Weiterkommen hoffen: Der Weltranglisten-13. hat am Sonntagnachmittag (ab 13:45 Uhr live auf Joyn) ein Duell auf Augenhöhe mit der Nummer 20 der Welt, Ryan Searle aus England, vor sich. Er habe "noch mehr Potenzial", sagte Schindler nach bislang zwei souveränen Siegen beim Saisonhöhepunkt angriffslustig. Er wolle versuchen, "positiv zu sein. Ich weiß, dass er sehr, sehr gut spielen kann. Aber ich kann genauso gut spielen - wenn nicht sogar noch besser. Ich werde versuchen, mir meine Momente zu nehmen." Clemens muss hingegen wie auch Merk ein echtes Schwergewicht aus dem Weg räumen. Am Sonntagabend (ab 21:30 Uhr live auf Joyn) bekommt es der Saarwellinger mit dem Weltranglistenzweiten Luke Humphries zu tun. Auch Merk trifft nach seinem 3:0-Coup gegen den schottischen Ex-Weltmeister Peter Wright in derselben Session (ab 22:45 Uhr live auf Joyn) auf einen weiteren ehemaligen WM-Champion: Michael van Gerwen.

Merk freut sich auf Außenseiterposition "MvG hat ein Jahrzehnt lang so alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Er ist immer noch eine wahre Größe des Sports. Es wird ein ganz besonderes Spiel. Ich hoffe, dass ich ein gutes Spiel erwische und bestmöglich mithalten kann", sagte Turnierdebütant Merk am ersten Weihnachtstag in seinem Twitch-Stream. Er wisse natürlich, dass er der Außenseiter sei. Aber: "Sag niemals nie." Ein Weiterkommen von Merk und Clemens wäre zweifelsohne eine riesige Überraschung. Bei drei seiner vergangenen sechs WM-Teilnahmen erreichte van Gerwen das Endspiel. Humphries, Weltmeister von 2024, werden die besten Chancen eingeräumt, um Titelverteidiger Luke Littler auf dem Weg zum erneuten WM-Coup zu stoppen. Das englische Wunderkind bekommt es am Sonntagabend mit dem schillernden Österreicher Mensur Suljovic, der bei seinem Zweitrunden-Sieg gegen Joe Cullen durch sein Verhalten auf der Bühne viel Kritik einstecken musste, zu tun.

