Darts-WM - Gabriel Clemens brutal ehrlich: "Braucht man jetzt nicht schönzureden"

Seine große Sternstunde bei der Darts-WM liegt mittlerweile drei Jahre zurück, doch Dartsprofi Gabriel Clemens macht der Schritt raus aus dem Rampenlicht nichts aus. "Ich brauche das nicht. Ich komme auch gut ohne Aufmerksamkeit klar", sagte der Saarländer im SID-Interview vor seiner achten Weltmeisterschaft in London: "Ich will einfach gut Darts spielen. Das andere ist dann die Sache der Medien."

2023 stand Gabriel Clemens noch im Halbfinale der Darts-WM. Seitdem ist es ruhiger um den Deutschen geworden. Sein aktuelles Jahr verläuft bisher noch nicht wie gewünscht.

Im legendären "Ally Pally" erreichte "Gaga" bei der Ausgabe 2023 als erster Deutscher das Halbfinale und löste damit einen echten Hype um seine Person aus. Die Einladungen zu Interviews in bekannten TV-Shows, die er damals erhielt, seien "natürlich schon cool" gewesen: "Aber grundsätzlich bin ich Dartsspieler und will da Woche für Woche meine Leistung bringen."

Darts-WM 2026: Gabriel Clemens gegen Spellman gefordert

Das gelang dem "German Giant" Clemens seit seinem unwahrscheinlichen WM-Lauf zu selten. Dieses Jahr sei "bescheiden" gelaufen, Clemens sorgte sowohl auf der Players-Championship-Tour als auch bei den Major-Turnieren kaum für Highlights: "Das Jahr war nicht gut, das braucht man jetzt nicht schönzureden." In die WM geht er als Nummer 47 der Weltrangliste und trifft im Auftaktmatch am Samstag (23.10 Uhr/Sport1 und DAZN) auf den US-Amerikaner Alex Spellman.

Eine Erklärung für sein anhaltendes Formtief findet Clemens nicht. "Wenn man das immer wüsste, könnte man es ja schnell ändern", sagt er lediglich. Es sei für ihn eigentlich "alles wie immer. Aber die Ergebnisse waren halt nicht da." Im Training stimme seine Leistung, da werfe er "besser als vor fünf Jahren".

