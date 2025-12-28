Trotz Average-Rekord und einem starken Comeback unterliegt Gabriel Clemens in der gegen Luke Humphries. Michael van Gerwen schlägt Arno Merk deutlich.

Die Darts-WM geht ohne deutsche Spieler in die heiße Phase.

Nach Ricardo Pietreczko und Martin Schindler schieden auch Gabriel Clemens und Arno Merk in der dritten Runde im Londoner Alexandra Palace aus.

Clemens musste sich trotz einer leidenschaftlichen Aufholjagd und einem Average-Rekord dem Weltranglistenzweiten Luke Humphries mit 2:4 Sätzen geschlagen geben. Debütant Merk verlor anschließend mit 1:4 gegen den Niederländer Michael van Gerwen.

Humphries nutzte Clemens' Fehler auf die Doppel zu Beginn gnadenlos aus. Der 42-Jährige aus Saarwellingen steigerte sich, auch beim Stand von 0:3 gab er nicht auf. Clemens kam auf 2:3 ran, die Aufholjagd fand jedoch ein abruptes Ende, weil der "German Giant" in den entscheidenden Momenten im sechsten Satz patzte.

"Ich bin nicht ganz so gut gestartet, dann war ich ganz gut drin. Aber ich mache die zwei, drei Darts auf die Doppel nicht", sagte Clemens bei "Sport 1": "Ich habe es leider nicht geschafft. Bei einem 3:3 wäre es nochmal interessant geworden."

Insgesamt kam Clemens auf 101,49 Punkte im Schnitt, er spielte als erster Deutscher überhaupt bei einer WM einen Average von über 100 Punkten. Seinen eigenen deutschen Rekord von 99,94 Punkten aus dem Viertelfinalsieg über Gerwyn Price vor drei Jahren überbot der Saarländer damit.