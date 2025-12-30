Michael van Gerwen scheitert im Achtelfinale der Darts-WM an Routinier Gary Anderson.

Gary Anderson hat im mit Spannung erwarteten Duell der Ex-Weltmeister das Viertelfinale der Darts-WM erreicht.

Der 55-jährige Schotte bezwang den Niederländer Michael van Gerwen in einem zeitweise hochklassigen, aber am Ende eindeutigen Achtelfinal-Match 4:1 und trifft nach dem Jahreswechsel auf den neuen Publikumsliebling Justin Hood aus England. Vorjahresfinalist van Gerwen verpasste erstmals seit der WM 2022 die Runde der besten Acht, damals hatte er aufgrund einer Corona-Infektion nicht zu seinem Achtelfinal-Match antreten können.

Anderson, WM-Champion von 2015 und 2016, legte im Alexandra Palace stark los und entschied die ersten zwei Sätze für sich. Zwar schlug van Gerwen mit einem starken dritten Durchgang zurück, doch in der Folge nutzte Anderson die zahlreichen Fehler des dreimaligen Weltmeisters auf die Doppel aus.

Im letzten Aufeinandertreffen des Abends besiegte der Weltranglistenzweite Luke Humphries nach anfänglichen Schwierigkeiten den Niederländer Kevin Doets mit 4:1. Der englische Champion von 2024 trifft nun an Neujahr auf den Junioren-Weltmeister Gian van Veen.

Der 23-Jährige hatte sich zuvor im Duell der Youngster mit 4:1 gegen Charlie Manby (20) durchgesetzt. Der Niederländer brillierte gleich zweimal mit sechs perfekten Darts - einmal direkt zu Beginn des ersten Satzes, ein weiteres Mal im vierten Durchgang.