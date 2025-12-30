- Anzeige -
- Anzeige -
Darts-WM 2026: Alle Sessions LIVE auf Joyn

Darts-WM 2026: Gary Anderson schlägt Michael van Gerwen - Luke Humphries bezwingt Kevin Doets

  • Aktualisiert: 30.12.2025
  • 23:32 Uhr
  • SID
Article Image Media
© IMAGO/SID/Shane Healey

Michael van Gerwen scheitert im Achtelfinale der Darts-WM an Routinier Gary Anderson.

Gary Anderson hat im mit Spannung erwarteten Duell der Ex-Weltmeister das Viertelfinale der Darts-WM erreicht.

Der 55-jährige Schotte bezwang den Niederländer Michael van Gerwen in einem zeitweise hochklassigen, aber am Ende eindeutigen Achtelfinal-Match 4:1 und trifft nach dem Jahreswechsel auf den neuen Publikumsliebling Justin Hood aus England. Vorjahresfinalist van Gerwen verpasste erstmals seit der WM 2022 die Runde der besten Acht, damals hatte er aufgrund einer Corona-Infektion nicht zu seinem Achtelfinal-Match antreten können.

Anderson, WM-Champion von 2015 und 2016, legte im Alexandra Palace stark los und entschied die ersten zwei Sätze für sich. Zwar schlug van Gerwen mit einem starken dritten Durchgang zurück, doch in der Folge nutzte Anderson die zahlreichen Fehler des dreimaligen Weltmeisters auf die Doppel aus.

Im letzten Aufeinandertreffen des Abends besiegte der Weltranglistenzweite Luke Humphries nach anfänglichen Schwierigkeiten den Niederländer Kevin Doets mit 4:1. Der englische Champion von 2024 trifft nun an Neujahr auf den Junioren-Weltmeister Gian van Veen.

Der 23-Jährige hatte sich zuvor im Duell der Youngster mit 4:1 gegen Charlie Manby (20) durchgesetzt. Der Niederländer brillierte gleich zweimal mit sechs perfekten Darts - einmal direkt zu Beginn des ersten Satzes, ein weiteres Mal im vierten Durchgang.

- Anzeige -
- Anzeige -
Mehr Darts:
2025/26 Paddy Power World Darts Championship - Day Sixteen
News

Darts-WM: Luke Littler beschmutzt mit seinem Verhalten den WM-Titel - ein Kommentar

  • 30.12.2025
  • 20:17 Uhr
Unter den besten acht der Welt: Justin Hood
News

Gnadenlos auf die Doppel: Hood überrascht auch gegen Rock

  • 30.12.2025
  • 17:34 Uhr
Krzysztof Ratajski steht im Viertelfinale
News

Darts-WM: Nächster Littler-Gegner steht fest

  • 30.12.2025
  • 16:50 Uhr
Michael van Gerwen erlebt ein schwieriges Jahr
News

Darts-WM 2026 jetzt live: u.a. mit MvG und Humphries

  • 30.12.2025
  • 13:59 Uhr
2nd January 2024, Alexandra Palace, London, England; 2023 24 PDC Paddy Power World Darts Championships Day 15, Semi Finals; Luke Littler throws during his match against Rob Cross PUBLICATIONxNOTxIN...
News

Darts-WM 2026: Die Preisgelder der Darts-Stars

  • 30.12.2025
  • 10:04 Uhr
Traumstart für Arno Merk
News

Arno Merk: Seine kuriose Laufbahn bis zum WM-Coup

  • 30.12.2025
  • 10:02 Uhr
imago images 1038192840
News

Darts-WM 2026: So viel kosten Getränke im Ally Pally

  • 30.12.2025
  • 09:57 Uhr
Darts WM Lexikon
News

Darts ABC: Die wichtigsten Begriffe im Dartsport

  • 30.12.2025
  • 09:51 Uhr
2nd January 2024, Alexandra Palace, London, England; 2023 24 PDC Paddy Power World Darts Championships Day 15, Semi Finals; Luke Littler celebrates throwing a 180 set during his match against Rob C...
News

Luke Littler: Das ist das Darts-Wunderkind

  • 30.12.2025
  • 09:41 Uhr
Die Darts-WM bleibt im Ally Pally
News

Darts-WM 2026: Wo gibt es noch Karten?

  • 30.12.2025
  • 09:40 Uhr