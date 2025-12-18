Darts-WM 2026: Peter Wright zweifelt an Michael van Gerwens Sehkraft

Darts-WM
Vor sieben Jahren hat Michael van Gerwen das letzte Mal die Darts-WM gewonnen. Fragt man Peter Wright, könnte das auch mit seinen Augen zu tun haben.
Auf der Pressekonferenz nach dem Sieg von "Snakebite" Peter Wright gegen Noa-Lynn van Leuven ging es plötzlich auch um die Nummer drei der Welt: den Niederländer Michael van Gerwen.
Zum Duell zwischen dem Schotten und "Mighty Mike" könnte es nämlich bereits in der dritten Runde kommen.
Dabei war die Frage auf der Pressekonferenz eine ganz andere – eigentlich ging es um den Unterschied zwischen der jüngeren und älteren Darts-Generation.
Für Peter Wright eine pragmatische Angelegenheit.
Darts-WM: Ältere sehen schlechter
"Ich glaube, ihr Sehvermögen ist besser als unseres – das ist es wohl", argumentierte der Brite im Hinblick auf jüngere Athleten und verwies auf Landsmann Gary Anderson. Der 54-Jährige spiele mit Brille oder Kontaktlinsen.
Doch plötzlich kam er auch auf den erst 36-jährigen Michael van Gerwen zu sprechen. "Ich weiß nicht, ob Michael derzeit Kontaktlinsen trägt. Aber ich glaube, dass MVGs Sehkraft nachlässt", so Snakebite.
Und schob mit einem Lächeln noch hinterher: "Er wird es jedoch nicht zugeben."
Wie es um die Sehkraft des 55-jährigen Peter Wright selbst bestellt ist, bleibt im Übrigen ungewiss.
Darts-WM: So spielen beide gegeneinander
Die Rivalität zwischen Wright und MVG ist nicht neu: 2014 holte van Gerwen seinen ersten WM-Titel gegen Wright, 2020 hatte der Schotte das bessere Ende für sich.
Bei dieser WM könnten beide in Runde drei gegeneinander spielen, wenn MVG zwei Runden übersteht und Peter Wright den Deutschen Arno Merk besiegt, seinen nächsten Gegner.
"Ich würde noch einen oder zwei Gänge zulegen, denn gegen Michael braucht man das“, sagt Wright, aber stellt auch klar: "Ich möchte gegen ihn spielen. Er muss gewinnen, ich muss gewinnen. Das wäre toll für die Fernsehzuschauer. Ich möchte ihn schlagen."
Mighty Mike startet am Donnerstag um 22 Uhr gegen Japaner Mitsuhiko Tatsunami ins Turnier.