Darts-WM 2026: Peter Wright zweifelt an Michael van Gerwens Sehkraft

Vor sieben Jahren hat Michael van Gerwen das letzte Mal die Darts-WM gewonnen. Fragt man Peter Wright, könnte das auch mit seinen Augen zu tun haben. Auf der Pressekonferenz nach dem Sieg von "Snakebite" Peter Wright gegen Noa-Lynn van Leuven ging es plötzlich auch um die Nummer drei der Welt: den Niederländer Michael van Gerwen. Zum Duell zwischen dem Schotten und "Mighty Mike" könnte es nämlich bereits in der dritten Runde kommen. Tickets für den Alexandra Palace – Preise und Verfügbarkeit

Ally-Pally-Wespe ist zurück – was ist dran am Mythos? Dabei war die Frage auf der Pressekonferenz eine ganz andere – eigentlich ging es um den Unterschied zwischen der jüngeren und älteren Darts-Generation.

Für Peter Wright eine pragmatische Angelegenheit.

Darts-WM: Ältere sehen schlechter "Ich glaube, ihr Sehvermögen ist besser als unseres – das ist es wohl", argumentierte der Brite im Hinblick auf jüngere Athleten und verwies auf Landsmann Gary Anderson. Der 54-Jährige spiele mit Brille oder Kontaktlinsen. Darts-WM 2026: Alle Sessions LIVE im Stream auf Joyn! Doch plötzlich kam er auch auf den erst 36-jährigen Michael van Gerwen zu sprechen. "Ich weiß nicht, ob Michael derzeit Kontaktlinsen trägt. Aber ich glaube, dass MVGs Sehkraft nachlässt", so Snakebite. Und schob mit einem Lächeln noch hinterher: "Er wird es jedoch nicht zugeben." Wie es um die Sehkraft des 55-jährigen Peter Wright selbst bestellt ist, bleibt im Übrigen ungewiss.

