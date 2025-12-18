DARTS
Darts-WM - Peinliches Aus für Raymond van Barneveld: "Legende deklassiert"
- Veröffentlicht: 18.12.2025
- 11:39 Uhr
- ran.de
Die Darts-WM ist für Raymond van Barneveld schon beendet. Medial muss der Niederländer anschließend einiges einstecken.
Wer den Schaden hat…
Raymond van Barneveld braucht für den Spott nicht zu sorgen. In Runde eins der Darts-WM war für den fünfmaligen Weltmeister bereits Schluss. Gegen den Schweizer Außenseiter Stefan Bellmont setzte es ein peinliches 0:3. Nur zwei Legs konnte van Barneveld gewinnen.
"Es war natürlich ein sehr schlechtes Jahr. Es läuft einfach nicht rund. Wie es jetzt weitergehen soll, muss ich mir überlegen. Ich muss meine Hausaufgaben machen. Jede Woche Schmerzen erleiden, das will niemand. Das tut weh“, sagte van Barneveld bei "Viaplay".
Bellmont habe "fantastisch gespielt. Er hat einfach alles getroffen. Kompliment. Er hat einfach gut gespielt", so der Niederländer weiter.
Darts-Experte Glen Durrant erklärte bei "Sky Sports": "Die Zeit holt einen irgendwann ein – es ist schwierig, so lange durchzuhalten. Deshalb bewundere ich Spieler, die schon so lange dabei sind". Er hoffe, "Barney erholt sich wieder, aber es ist sehr schwierig, wenn man sich in einer solchen Abwärtsspirale befindet", so Durrant weiter.
Und wie fiel das Echo in den Medien aus? Deutlich.
Raymond van Barneveld raus: "WM-Blamage von Darts-Ikone"
Bild: "WM-Blamage von Darts-Ikone van Barneveld! Einst war er neben Phil Taylor die große Ikone im Darts. Diese Zeiten sind jedoch längst vorbei."
Sport.de: "Darts-Legende erlebt bitteren WM-K.o. Der fünffache Weltmeister Raymond van Barneveld ist bei der Darts-WM 2026 in London bereits in der ersten Runde gescheitert."
Eurosport: "Raymond van Barneveld scheitert in erster Runde der Darts-WM 2026 - Schweizer Stefan Bellmont schreibt Geschichte. Darts-Ikone Raymond van Barneveld ist bei der WM in London krachend gescheitert."
T-Online: "Niederlage gegen Außenseiter: Weltmeister sensationell raus. Raymond van Barneveld verliert in der ersten Runde der Darts-WM gegen Stefan Bellmont. Der Schweizer schreibt damit Sportgeschichte."
"Van Barneveld wird nachdenken"
De Telegraaf (Niederlande): "Debakel für Raymond van Barneveld! Bellmont nutzt seinen vierten Matchdart. Van Barneveld gewinnt in diesem Spiel nur zwei Legs."
AD (Niederlande): "Enttäuschung für Raymond van Barneveld: Der fünfmalige Weltmeister ist chancenlos in der ersten Runde ausgeschieden. Bei seiner 33. Weltmeisterschaft gewann Barney gegen die Nummer 111 der Welt keinen einzigen Satz und schied desillusioniert mit 0:3 aus."
- Darts-WM 2026: Die Wespe im Ally-Pally ist nicht Kult, sondern den Spielern gegenüber respektlos – ein Kommentar
Nu.nl (Niederlande): "Van Barneveld wird nach der schmerzhaften Niederlage nachdenken. Ein schmerzhaftes Aus für den Niederländer, der zwar besser punktete als der Schweizer, aber vor allem beim Finish versagte."
"Schmerzhafter Abgang"
Het Laatse Nieuws (Belgien): "Ein schmerzhafter Abgang für Van Barneveld und seine Barney Army."
"Legende deklassiert"
Blick (Schweiz): "Legende deklassiert! Bellmont schafft Sensation bei der Darts-WM. Stefan Bellmont hat bei der Darts-WM in London Sportgeschichte geschrieben. Er bezwingt Raymond van Barneveld und zieht als erster Schweizer überhaupt in die 2. Runde ein."
Tagesanzeiger (Schweiz): "Überraschung! Schweizer besiegt bei der Darts-WM einen fünffachen Weltmeister. Stefan Bellmont nimmt zum zweiten Mal in Serie an der Darts-WM teil. Im Vergleich zum Vorjahr steht er nun in der 2. Runde."
"Tiefpunkt für Darts-Legende!"
Krone (Österreich): "Aus in erster Runde! Tiefpunkt für Darts-Legende. Van Barneveld – einst großer Gegenspieler von Darts-Legende Phil Taylor und fünffacher Weltmeister – musste bei der diesjährigen Darts-WM schon in der ersten Runde die Segel streichen."
Mirror: "Van Barneveld vernichtend geschlagen"
Mirror (England): "Raymond van Barneveld bei katastrophalem Ausscheiden aus der Darts-Weltmeisterschaft vernichtend geschlagen."
Sun (England): "Ex-Weltmeister Raymond van Barneveld wurde vom Schweizer Stefan Bellmont mit 3:0 deutlich geschlagen, so dass nun unweigerlich Fragen nach seinem Rücktritt aufkommen werden."