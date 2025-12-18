Darts-WM - Peinliches Aus für Raymond van Barneveld: "Legende deklassiert"

Die Darts-WM ist für Raymond van Barneveld schon beendet. Medial muss der Niederländer anschließend einiges einstecken.

Wer den Schaden hat…

Raymond van Barneveld braucht für den Spott nicht zu sorgen. In Runde eins der Darts-WM war für den fünfmaligen Weltmeister bereits Schluss. Gegen den Schweizer Außenseiter Stefan Bellmont setzte es ein peinliches 0:3. Nur zwei Legs konnte van Barneveld gewinnen.

"Es war natürlich ein sehr schlechtes Jahr. Es läuft einfach nicht rund. Wie es jetzt weitergehen soll, muss ich mir überlegen. Ich muss meine Hausaufgaben machen. Jede Woche Schmerzen erleiden, das will niemand. Das tut weh“, sagte van Barneveld bei "Viaplay".

Bellmont habe "fantastisch gespielt. Er hat einfach alles getroffen. Kompliment. Er hat einfach gut gespielt", so der Niederländer weiter.

Darts-Experte Glen Durrant erklärte bei "Sky Sports": "Die Zeit holt einen irgendwann ein – es ist schwierig, so lange durchzuhalten. Deshalb bewundere ich Spieler, die schon so lange dabei sind". Er hoffe, "Barney erholt sich wieder, aber es ist sehr schwierig, wenn man sich in einer solchen Abwärtsspirale befindet", so Durrant weiter.

Und wie fiel das Echo in den Medien aus? Deutlich.