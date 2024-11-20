- Anzeige -
- Anzeige -
Darts-WM im Ally Pally

Darts-WM 2026 jetzt live: Übetragung im Free-TV, kostenlosen Joyn-Stream und Ticker - wann spielt Luke Littler im Achtelfinale?

  • Aktualisiert: 29.12.2025
  • 16:30 Uhr
  • ran.de

Die Darts-Weltmeisterschaft 2026 ist in vollem Gange. ran hat alle Informationen zum Highlight des Jahres zusammengefasst.

Seit dem 11. Dezember fliegen bei der Darts-WM 2026 im berühmten Alexandra Palace die Pfeile.

Rund drei Wochen kämpfen insgesamt 128 Spieler um den größten Titel im Darts-Sport. Als großer Favorit geht natürlich erneut Superstar Luke Littler in das Turnier. Der erst 18-Jährige strebt eine Titelverteidigung an, muss dafür aber wohl sein absolutes "A-Game" abrufen.

- Anzeige -
- Anzeige -
3rd January 2025, Alexandra Palace, London, England; 2024 25 PDC Paddy Power World Darts Championships Final Day 16; Luke Littler lifts the PDC World Championship, WM, Weltmeisterschaft trophy afte...

Darts-WM 2026: Alle Sessions LIVE im Stream auf Joyn!

Verfolge alle Sessions der Darts-WM 2026 im Livestream auf Joyn.

- Anzeige -

Mit Luke Humphries, Michael van Gerwen, Stephen Bunting und Co. gibt es gleich mehrere Spieler, die Littler im Kampf um den Titel herausfordern.

Insgesamt haben sich auch acht Deutsche qualifiziert, vier davon schafften es in die dritte Runde - beides ist Rekord! Ricardo Pietreczko ist allerdings in Runde drei gegen den Schweden Andreas Harrysson ausgeschieden.

Die wohl besten Aussichten auf einen tiefen Run hat dabei Martin Schindler. "The Wall" ist an Position 13 gesetzt und will nun endlich auch bei der WM auftrumpfen.

ran hat alle Infos rund um die WM 2026 zusammengefasst.

- Anzeige -

Wann startet die Darts-WM 2026 und wie sieht der Spielplan aus?

Die PDC World Darts Championship startete am 11. Dezember 2025 in London. Über die Weihnachtsfeiertage und am 31. Dezember wird dann auch im Alexandra Palace pausiert. Das Turnier endet mit dem Finale am 3. Januar, bei dem der neue Weltmeister gekürt wird.

Startdatum: Donnerstag, 11. Dezember 2025

Weihnachtspause: 24., 25. & 26. Dezember 2025 (keine Spiele)

Silvesterpause: 31. Dezember 2025 (keine Spiele)

Finale: Samstag, 3. Januar 2026, 21 Uhr

Den kompletten Spielplan der Darts-WM 2026 gibt's auch auf ran.de.

Auch interessant: Darts-WM 2026: Warum wird heute 3. Runde und Achtelfinale gespielt?

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.
PDC Weltmeisterschaft
27.12.2025
15:18
Andrew Gilding
A. Gilding
England
1:4
1
1
3
0
0
2
4
3
1
3
3
3
Beendet
England
L. Woodhouse
Luke Woodhouse
27.12.2025
16:40
Jonny Clayton
J. Clayton
Wales
4:3
4
3
1
3
0
3
1
3
3
2
3
0
3
2
3
0
Beendet
Niederlande
N. Zonneveld
Niels Zonneveld
27.12.2025
20:19
Andreas Harrysson
A. Harrysson
Schweden
4:2
4
3
2
3
1
3
3
2
2
3
0
3
0
1
Beendet
Deutschland
R. Pietreczko
Ricardo Pietreczko
27.12.2025
21:45
Stephen Bunting
S. Bunting
England
3:4
3
1
3
3
0
1
3
1
4
3
2
2
3
3
2
3
Beendet
England
J. Hurrell
James Hurrell
27.12.2025
23:34
Luke Littler
L. Littler
England
4:0
4
3
3
3
3
0
0
0
2
1
Beendet
Österreich
M. Suljović
Mensur Suljović
28.12.2025
13:48
Martin Schindler
M. Schindler
Deutschland
0:4
0
1
1
0
0
4
3
3
3
3
Beendet
England
R. Searle
Ryan Searle
28.12.2025
14:40
Damon Heta
D. Heta
Australien
0:4
0
1
2
2
1
4
3
3
3
3
Beendet
England
R. Cross
Rob Cross
28.12.2025
15:48
Gary Anderson
G. Anderson
Schottland
4:3
4
3
0
3
3
2
2
5
3
1
3
1
2
3
3
3
Beendet
Niederlande
J. Wattimena
Jermaine Wattimena
28.12.2025
20:20
Gian van Veen
G. van Veen
Niederlande
4:1
4
3
3
3
0
3
1
1
1
0
3
0
Beendet
Lettland
M. Razma
Madars Razma
28.12.2025
21:27
Luke Humphries
L. Humphries
England
4:2
4
3
3
3
0
2
3
2
1
1
2
3
3
2
Beendet
Deutschland
G. Clemens
Gabriel Clemens
28.12.2025
22:44
Michael van Gerwen
M. van Gerwen
Niederlande
4:1
4
3
3
1
3
3
1
1
0
3
1
1
Beendet
Deutschland
A. Merk
Arno Merk
29.12.2025
13:49
Justin Hood
J.Hood
England
4:1
4
3
3
3
1
3
1
2
1
0
3
2
Beendet
England
R. Meikle
Ryan Meikle
29.12.2025
15:11
Ricky Evans
R. Evans
England
2:4
2
3
2
3
2
1
0
4
1
3
0
3
3
3
Beendet
England
C. Manby
Charlie Manby
29.12.2025
16:28
Nathan Aspinall
N. Aspinall
England
3:4
3
3
2
3
2
3
0
0
4
1
3
2
3
2
3
3
Beendet
Niederlande
K. Doets
Kevin Doets
29.12.2025
20:15
Josh Rock
J. Rock
Nordirland
-:-
0
0
England
C. Rydz
Callan Rydz

Darts-WM 2026 heute live: Wer überträgt das Turnier im Free-TV?

Das Turnier wird im deutschen Free-TV von Sport1 übertragen.

- Anzeige -

Darts-WM 2026 heute live: Wer überträgt das Turnier im Livestream?

Das Turnier wird im Livestream von Joyn übertragen. Dafür ist KEIN kostenpflichtiges Abo nötig.

Zudem können die Spiele auch bei DAZN geschaut werden. Dies ist jedoch erst nach Abschluss eines Abos möglich.

- Anzeige -

PDC World Darts Championship: Wer zeigt das Turnier im Pay-TV?

DAZN zeigt sämtliche Partien der Darts-WM im Pay-TV. Dafür müsst ihr zuvor aber ein kostenpflichtiges Abonnement abschließen.

- Anzeige -

Darts-WM 2026 heute live: Wann spielen die deutschen Teilnehmer?

  • 3. Runde: Sonntag, 29. Dezember, ca. 22:45 Uhr: Michael van Gerwen vs. Arno Merk 4:1
  • 3. Runde: Sonntag, 29. Dezember, ca. 21:30 Uhr: Luke Humphries vs. Gabriel Clemens 4:2
  • 3. Runde: Sonntag, 29. Dezember, ca. 13:30 Uhr: Martin Schindler vs. Ryan Searle 0:4
  • 3. Runde: Samstag, 28. Dezember, ca. 20.00 Uhr: Andreas Harrysson vs. Ricardo Pietreczko 4:2
  • 2. Runde: Samstag, 20. Dezember, ca. 16:30 Uhr: Dave Chisnall vs. Ricardo Pietreczko - 2:3
  • 2. Runde: Sonntag, 21. Dezember, ca. 15:30 Uhr: Luke Woodhouse vs. Max Hopp - 3:0
  • 2. Runde: Sonntag, 21. Dezember, ca. 20:00 Uhr: Martin Schindler vs. Keane Barry - 3:0
  • 2. Runde: Montag, 22. Dezember, ca. 14:30 Uhr: Wessel Nijman vs. Gabriel Clemens - 0:3
  • 2. Runde: Dienstag, 23. Dezember, ca. 16:30 Uhr: Peter Wright vs. Arno Merk -
  • 1. Runde: Donnerstag, 11. Dezember, ca. 20:00 Uhr: Kim Huybrechts vs. Arno Merk - 1:3
  • 1. Runde: Samstag, 13. Dezember, ca. 23:00 Uhr: Gabriel Clemens vs. Alex Spellman - 3:0
  • 1. Runde: Sonntag, 14. Dezember, ca. 20:00 Uhr: Lukas Wenig vs. Wesley Plaisier - 1:3
  • 1. Runde: Montag, 15. Dezember, ca. 20:00 Uhr: Martin Lukeman vs. Max Hopp 1:3
  • 1. Runde: Dienstag, 16. Dezember, ca. 20:00 Uhr: Ricardo Pietreczko vs. Jose de Sousa 3:1
  • 1. Runde: Dienstag, 16. Dezember, ca. 23:00 Uhr: Niko Springer vs. Joe Comito 1:3
  • 1. Runde: Mittwoch, 17. Dezember, ca. 23:00 Uhr: Martin Schindler vs. Stephen Burton 3:1
  • 1. Runde: Donnerstag, 18. Dezember, ca. 20:00 Uhr: Jermaine Wattimena vs. Dominik Grüllich 3:2

Auch interessant: Darts-WM 2026: Fallon Sherrock mit Seitenhieb gegen Ex-Freund Cameron Menzies?

- Anzeige -

Darts - Ex-Jugendweltmeister wegen schwerem Einbruch verurteilt

Auch interessant: Darts-WM 2026: Das sind die Gegner der Deutschen in der 3. Runde. Und: Darts-WM 2026: Ally-Pally-Wespe?! Darum hatte van der Velde Insekten-Spray dabei.. Sowie: Darts-WM 2026: So viel kostet ein Ticket im Ally Pally - wo gibt es noch Karten? Aktuell: Darts-WM 2026: Preise für Getränke - so viel Geld kosten Bier und Wein im Ally Pally

Mehr News und Videos zur Darts-WM
Justin Hood steht überraschend im Achtelfinale
News

Darts-WM: Hood und Manby im Achtelfinale - Aspinall raus

  • 29.12.2025
  • 17:52 Uhr
imago images 1070727742
News

Betrugsvorwürfe von Cullen: Suljovic äußert sich

  • 29.12.2025
  • 17:06 Uhr
imago images 1038192840
News

Darts-WM 2026: So viel kosten Getränke im Ally Pally

  • 29.12.2025
  • 17:05 Uhr
RECORD DATE NOT STATED 28th December 2025, Alexandra Palace, London, England; 2025 PDC Paddy Power World Darts Championship Day Fifteen; Ryan Searle celebrates winning his third round match against...
News

Darts-WM: Kuriose Terminierung in der Abendsession

  • 29.12.2025
  • 14:09 Uhr
Darts Gala Essen in der Grugahalle am 29.11.2025 ** NUR FÜR REDAKTIONELLE ZWECKE ** EDITORIAL USE ONLY **<p>Übersicht des Events in der Grugahalle. Darts Gala Essen in der Grugahalle am 29.11.2025 ...
News

Promi-Darts-WM 2026 live auf ProSieben und im Livestream auf Joyn

  • 29.12.2025
  • 13:56 Uhr
2025/26 Paddy Power World Darts Championship - Day Fifteen
News

Major-Bühne wie verhext: Schindler und das lange Warten

  • 29.12.2025
  • 13:12 Uhr
2253315168
News

Seitenhiebe! MvG kritisiert deutsche Darts-Stars

  • 29.12.2025
  • 13:08 Uhr
Deutsche Darts-Stars
News

Deutsche bei der Darts-WM: Vor allem Clemens und Merk strahlen

  • 29.12.2025
  • 12:12 Uhr
Raus in Runde drei: Martin Schindler
News

"War eine Chance": Darts-WM geht ohne Deutsche weiter

  • 29.12.2025
  • 05:33 Uhr
Die Darts-WM bleibt im Ally Pally
News

Darts-WM 2026: Wo gibt es noch Karten?

  • 29.12.2025
  • 00:53 Uhr
Galerien zur Darts-WM
2022/23 Cazoo World Darts Championship - Day Ten

Größte WM-Aufreger: Alkohol, Faustschlag, Hassduell

  • Galerie
  • 16.12.2025
  • 15:45 Uhr
Teaser

Lewis, Hopp, Norris: Abgestürzte Darts-Stars

  • Galerie
  • 04.12.2025
  • 11:24 Uhr
RECORD DATE NOT STATED 15th November 2023, WV Active, Aldersley, Wolverhampton, England; 2023 PDC Grand Slam of Darts, Day 5; Gary Anderson and Gerwyn Price shake hands before their match PUBLICATI...

Klempner und Fensterputzer: Die Berufe der Darts-Profis

  • Galerie
  • 04.12.2025
  • 11:12 Uhr
Nils Petersen als Luigi unterwegs

Luigi, King Charles und Co. - Die verrücktesten Kostüme im Ally Pally.

  • Galerie
  • 04.12.2025
  • 11:01 Uhr
Die Spitznamen der Darts-Stars und ihre Hintergründe

So kamen die Darts-Profis zu ihren Spitznamen

  • Galerie
  • 04.12.2025
  • 10:35 Uhr
Sport Themen der Woche KW51 Sport Bilder des Tages 21st December 2024, Alexandra Palace, London, England; 2024 25 PDC Paddy Power World Darts Championships Day 7; Damon Heta arrives on stage PUBLIC...

Alle 9-Darter bei der WM im Überblick

  • Galerie
  • 04.12.2025
  • 10:33 Uhr
Paddy Power World Darts Championship Luke Littler celebrating winning the first set during the final of the Paddy Power World Darts Championship between Luke Littler and Michael Van Gerwen at Alexa...

Order of Merit: Littler top, Ex-Weltmeister stürzt ab

  • Galerie
  • 02.12.2025
  • 14:08 Uhr
Darts 2024 UK Open Dimitri Van den Bergh hits a double and celebrates during the 2024 UK Darts Open at Butlins Minehead, Minehead, United Kingdom on 3 March 2024. Editorial use only , Copyright: xS...

Die Darts-Major 2025: Wiederholt Van den Bergh den UK-Open-Coup?

  • Galerie
  • 25.02.2025
  • 13:12 Uhr
Darts-WM 2018

Nach Littler-Triumph: Alle Darts-Weltmeister seit 1994

  • Galerie
  • 03.01.2025
  • 22:54 Uhr
Top 10: Die Spieler mit dem höchsten gewonnenen Preisgeld

Darts-WM 2025: Diese Spieler haben die höchsten Preisgelder eingeheimst

  • Galerie
  • 27.12.2024
  • 16:36 Uhr