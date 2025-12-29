Am heutigen Montag kommt es bei der Darts-WM zu einer Besonderheit, am Abend stehen sowohl Spiele der dritten Runde als auch des Achtelfinales auf dem Programm. Aber was steckt dahinter?

Die Darts-WM 2026 steuert ganz allmählich auf ihre entscheidende Phase zu. Während die deutschen Spieler allesamt bereits ausgeschieden sind, ermitteln die verbliebenen Profis den neuen Weltmeister. Am 3. Januar steigt das Endspiel.

Bis dahin ist es allerdings noch ein Stück des Weges, heute Abend kommt es dabei zu einer ungewöhnlichen Konstellation. Das britische Duell zwischen dem Nordiren Josh Rock und dem Engländer Callan Rydz ist die erste Partie der Abendsession und zugleich das letzte Match der dritten Runde.

Direkt danach geht es mit den ersten Spielen des Achtelfinales weiter, James Hurrell trifft auf Martin-Schindler-Bezwinger Ryan Searle. Weltmeister Luke Littler und Rob Cross beschließen die Session. Die übrigen Achtelfinal-Partien finden dann am morgigen Dienstag statt.

Eine zusätzliche Belastung für die Spieler stellt das nicht dar, denn für die beiden heutigen Achtelfinals kommen natürlich nur Profis infrage, die ihre Drittrundenpartien spätestens gestern ausgetragen haben.