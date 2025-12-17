- Anzeige -
Darts-WM 2026: Keine Session am Nachmittag! Es wird nur am Abend gespielt

  • Veröffentlicht: 17.12.2025
  • 12:16 Uhr
  • Mike Stiefelhagen

Überraschung im Spielplan der Weltmeisterschaft. Am Mittwoch wird nur am Abend gespielt. Die Session am Nachmittag entfällt. Warum ist das so?

Von Mike Stiefelhagen

Die Darts-WM 2026 ist im vollen Gange, Fans fiebern traditionell eifrig mit. Doch am heutigen Mittwoch wird lediglich am Abend gespielt.

Im Spielplan ist keine Session am Nachmittag vorgesehen. Anders als am Montag oder Dienstag. Darts-Fans müssen also warten, bis im Alexandra Palace die Pfeile fliegen.

Dafür gibt es vier Partien am Abend. Die Maßnahme ist einfach erklärt. Es gibt nicht genügend Duelle, um jeden Tag wie zum Anfang der Woche aufzuteilen.

Deswegen können nicht jeden Tag zwei Sessions stattfinden. Der heutige Mittwoch ist der leidtragende Tag.

3rd January 2025, Alexandra Palace, London, England; 2024 25 PDC Paddy Power World Darts Championships Final Day 16; Luke Littler lifts the PDC World Championship, WM, Weltmeisterschaft trophy afte...

Darts-WM 2026: Alle Sessions LIVE im Stream auf Joyn!

Verfolge alle Sessions der Darts-WM 2026 im Livestream auf Joyn.

Darts-WM: PDC wählte Mittwoch aus Gründen

Es war also im Vorfeld klar, dass ein Tag keine zweite Session bekommt. Die PDC hatte die Wahl und entschied sich für den Mittwoch.

Die Wahl fiel absolut bewusst aus. Es war klar, dass es einen Tag unter der Woche trifft. An Wochenenden sind tagsüber die TV-Reichweiten besser.

Passenderweise ist es nicht nur die Mitte der Woche, sondern auch die Mitte zwischen WM-Start (11. Dezember) und der spielfreien Zeit über Weihnachten.

Vor und nach dem 17. Dezember sind jeweils sechs WM-Tage angesetzt. Der halbe Tag dient heute auch als Entlastung für alle Beteiligten. Abends spielt dann Publikumsliebling Raymond van Barneveld - aber auch die deutsche Nummer eins Martin Schindler.

PDC Weltmeisterschaft
16.12.2025
23:22
Niko Springer
N. Springer
Deutschland
1:3
1
2
3
0
2
3
3
1
3
3
Beendet
Australien
J. Comito
Joe Comito
17.12.2025
20:15
Matt Campbell
M. Campbell
Kanada
-:-
0
0
USA
A.Sevada
Adam Sevada
17.12.2025
21:00
Raymond van Barneveld
R. v. Barneveld
Niederlande
-:-
0
0
Schweiz
S. Bellmont
Stefan Bellmont
17.12.2025
22:00
James Wade
J. Wade
England
-:-
0
0
Japan
R. Azemoto
Ryusei Azemoto
17.12.2025
23:00
Martin Schindler
M. Schindler
Deutschland
-:-
0
0
England
S. Burton
Stephen Burton
