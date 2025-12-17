Darts-WM 2026: Keine Session am Nachmittag! Es wird nur am Abend gespielt

Überraschung im Spielplan der Weltmeisterschaft. Am Mittwoch wird nur am Abend gespielt. Die Session am Nachmittag entfällt. Warum ist das so?

Von Mike Stiefelhagen

Die Darts-WM 2026 ist im vollen Gange, Fans fiebern traditionell eifrig mit. Doch am heutigen Mittwoch wird lediglich am Abend gespielt.

Im Spielplan ist keine Session am Nachmittag vorgesehen. Anders als am Montag oder Dienstag. Darts-Fans müssen also warten, bis im Alexandra Palace die Pfeile fliegen.

Dafür gibt es vier Partien am Abend. Die Maßnahme ist einfach erklärt. Es gibt nicht genügend Duelle, um jeden Tag wie zum Anfang der Woche aufzuteilen.

Deswegen können nicht jeden Tag zwei Sessions stattfinden. Der heutige Mittwoch ist der leidtragende Tag.