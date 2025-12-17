WM 2026 AB 11. DEZEMBER LIVE AUF JOYN
Darts-WM 2026: Keine Session am Nachmittag! Es wird nur am Abend gespielt
- Veröffentlicht: 17.12.2025
- 12:16 Uhr
- Mike Stiefelhagen
Überraschung im Spielplan der Weltmeisterschaft. Am Mittwoch wird nur am Abend gespielt. Die Session am Nachmittag entfällt. Warum ist das so?
Die Darts-WM 2026 ist im vollen Gange, Fans fiebern traditionell eifrig mit. Doch am heutigen Mittwoch wird lediglich am Abend gespielt.
Im Spielplan ist keine Session am Nachmittag vorgesehen. Anders als am Montag oder Dienstag. Darts-Fans müssen also warten, bis im Alexandra Palace die Pfeile fliegen.
Dafür gibt es vier Partien am Abend. Die Maßnahme ist einfach erklärt. Es gibt nicht genügend Duelle, um jeden Tag wie zum Anfang der Woche aufzuteilen.
Deswegen können nicht jeden Tag zwei Sessions stattfinden. Der heutige Mittwoch ist der leidtragende Tag.
Darts-WM: PDC wählte Mittwoch aus Gründen
Es war also im Vorfeld klar, dass ein Tag keine zweite Session bekommt. Die PDC hatte die Wahl und entschied sich für den Mittwoch.
Die Wahl fiel absolut bewusst aus. Es war klar, dass es einen Tag unter der Woche trifft. An Wochenenden sind tagsüber die TV-Reichweiten besser.
Passenderweise ist es nicht nur die Mitte der Woche, sondern auch die Mitte zwischen WM-Start (11. Dezember) und der spielfreien Zeit über Weihnachten.
Vor und nach dem 17. Dezember sind jeweils sechs WM-Tage angesetzt. Der halbe Tag dient heute auch als Entlastung für alle Beteiligten. Abends spielt dann Publikumsliebling Raymond van Barneveld - aber auch die deutsche Nummer eins Martin Schindler.