Die Darts-WM 2026 steht bevor. Zum ersten Mal nehmen gleich acht Deutsche am größten Turnier des Jahres teil. So stehen die Chancen von Martin Schindler und Co.! von Philipp Schmalz Vom 11. Dezember 2025 bis zum 3. Januar 2026 wird im Alexandra Palace in London der nächste Darts-Weltmeister gesucht. Darts-WM 2026 live: Alle Sessions im kostenlosen Livestream auf Joyn Insgesamt nehmen in diesem Jahr acht Deutsche am Turnier teil - Rekord! Doch wie stehen die Chancen der deutschen Starter bei der Darts-WM 2026? Kann Martin Schindler den Top-Stars gefährlich werden? Wie schlagen sich die Youngster um Niko Springer? Und was kann man eigentlich von Max Hopp erwarten?

ran schätzt die Chancen aller acht deutschen Stars ein.

Martin Schindler © Pro Sports Images

Martin Schindler ist mittlerweile die unangefochtene Nummer eins im deutschen Darts-Sport. Auch 2025 lieferte der 29-Jährige ab, gewann bei den Austrian Darts Open seinen dritten Titel auf der European Tour. Allerdings scheiterte "The Wall" bei den Major-Turnieren häufig früh. Bei der vergangenen Weltmeisterschaft war bereits in Runde eins Schluss, als Callan Rydz den Deutschen mit 0:3 abfertigte. Darts-WM 2026: Luke Littler, Luke Humphries und Co. - das sind die Titel-Favoriten

Darts-WM 2026: Die Preisgelder von Luke Littler, Luke Humphries, Michael van Gerwen und Co. An guten Tagen kann Schindler wohl jeden Spieler auf der Welt schlagen. Nicht umsonst steht er mittlerweile auf Rang 13 der Weltrangliste. Zum Auftakt wartet auf Schindler ein Duell mit Stephen Burton. Bis in Runde drei würde er wohl in jede Partie als Favorit gehen. Ergo wäre ein Einzug in das Achtelfinale wohl das Minimalziel für den Deutschen. Dort könnte dann Stephen Bunting warten. Der Engländer gehört zum Favoritenkreis auf den Titel.

Ricardo Pietreczko © Pro Sports Images

Im vergangenen Jahr zog Ricardo Pietreczko als erst zweiter Deutscher ins Achtelfinale der Weltmeisterschaft ein. Dort war Nathan Aspinall zwar eine Nummer zu groß (0:4), dennoch hat sich "Pikachu" mittlerweile klar in der Riege der Top-Spieler etabliert. Zum Auftakt der Darts-WM 2026 wartete auf den 31-Jährigen aber eine knifflige Aufgabe. Der gebürtige Berliner traf auf Jose de Sousa. Der Portugiese, 2022 noch die Nummer sechs der Welt, läuft seiner Form zwar seit Jahren hinterher, durfte vom Deutschen aber keinesfalls unterschätzt werden. "Pikachu" meisterte die Aufgabe souverän und zog nach einem 3:1 in die nächste Runde ein. Pietreczko hat schon unter Beweis gestellt, dass er sich auf der großen Bühne wohl fühlt. Ein Run ins Achtelfinale ist denkbar. Auch darüber hinaus könnte Pietreczko für Furore sorgen, sollte er sein Spiel ans Board bringen können.

Gabriel Clemens © Eibner

Bei der Weltmeisterschaft 2023 spielte sich Gabriel Clemens sensationell ins Halbfinale. Dass er an diesen Erfolg in diesem Jahr wird anknüpfen können, ist jedoch eher unwahrscheinlich. Der "German Giant" befindet sich seither in einem tiefen Formloch, rutschte auf Platz 47 der Weltrangliste ab und verpasste 2025 unter anderem die Teilnahme am World Matchplay, dem World Grand Prix, der EM und dem Grand Slam of Darts. Jeder Sieg auf der Bühne des "Ally Pally" wäre für den gebürtigen Saarländer nach den letzten Monaten wohl ein Erfolg. Das galt auch für das 3:0 über Alex Spellman in Runde eins.

Niko Springer © 2024 Getty Images

Niko Springer blickt auf ein richtig gutes erstes Profijahr zurück. Nachdem der "Meenzer Bub" schon bei der letzten WM, bei seiner 1:3-Niederlage gegen Scott Williams, sein Können aufblitzen ließ, legte er 2025 auf der Tour nach. Im August gewann er als erst vierter Deutscher mit der Hungarian Darts Trophy einen Titel auf der European Tour. Beim Grand Slam of Darts im November scheiterte er erst im Achtelfinale an Landsmann Lukas Wenig - setzte sich zuvor aber in der Gruppenphase gegen die Ex-Weltmeister Michael van Gerwen und Michael Smith durch. In London musste Springer allerdings eine herbe Niederlage einstecken. Gegen den Australier Joe Comito fand der 25-Jährige nie zu seinem Spiel und musste nach einem 1:3 bereits den Heimweg antreten.

Lukas Wenig © Action Plus

Auch Lukas Wenig machte beim Grand Slam of Darts auf sich aufmerksam. "Luu" belegte in einer Gruppe mit Jonny Clayton, Danny Noppert und Cam Crabtree Rang eins und setzte sich im Achtelfinale gegen Landsmann Springer durch. Im Viertelfinale fügte Noppert dem Deutschen mit 16:8 dann die zweite Niederlage und das damit verbundene Aus zu. Trotzdem ist klar: Wenig kann mit den Top-Stars mithalten. Bei der WM musste er jedoch schon nach der ersten Runde die Segel streichen, gegen Wesley Plaisier zog er mit 1:3 den Kürzeren und schied als erster deutscher Starter aus. Somit verpasste Wenig ein mögliches Zweitrunden-Match gegen Ex-Weltmeister Gerwyn Price.

Max Hopp © 2025 Getty Images

Lange Zeit galt Max Hopp als DIE deutsche Darts-Hoffnung. Nach einigen sportlich schwierigen Jahren feiert der "Maximiser" in diesem Jahr sein Comeback im Alexandra Palace. Dort traf der 29-Jährige zum Auftakt auf den routinierten Martin Lukeman – und gewann mit 3:1! Jeder weitere Sieg wäre - vor allem mit Blick auf das Ranking - enorm wertvoll. Schon die Rückkehr auf die große WM-Bühne kann jedoch als Erfolg gewertet werden und unterstreicht Hopps gelungenes Comeback.

Dominik Grüllich Dominik Grüllich dürfte bisher nur den absoluten Darts-Liebhabern in Deutschland ein Begriff sein. Der 23-Jährige feiert in diesem Jahr sein WM-Debüt, ist gegen den zuletzt starken Jermaine Wattimena (19.), allerdings krasser Außenseiter. Unterschätzen sollte der Niederländer den jungen Deutschen aber nicht, denn Grüllich hat bereits bewiesen, dass er namhafte Gegner schlagen kann. Bei einem Players Championship Event im April stieß er bis ins Finale vor und schlug auf dem Weg dahin unter anderem Ryan Meikle, Daryl Gurney, Dirk van Duijvenbode und Michael Smith.

Arno Merk © instagram@arnomerk

Auch Arno Merk wird zum ersten Mal auf der Bühne der Weltmeisterschaft stehen. Der 33-Jährige sicherte sich seinen Platz im "Ally Pally" durch den Sieg bei der Super League. Besonders schön: Merk wird die Weltmeisterschaft eröffnen. Mit dem Duell gegen den Belgier Kim Huybrechts begann das Turnier. Bereits sein 3:1-Sieg gegen "The Hurricane" war ein großer Erfolg für Merk.

2023 2024 2025 2026 1. Runde 2. Runde 3. Runde Achtelfinale Viertelfinale Halbfinale Finale PDC Weltmeisterschaft 20:19 Ricardo Pietreczko R. Pietreczko 3:1 3 3 3 2 3 1 2 2 3 1 Beendet J. de Sousa José de Sousa 21:27 Danny Noppert D. Noppert 3:1 3 3 1 3 3 1 2 3 2 0 Beendet J. van d. Velde Jurjen van der Velde 22:28 Gerwyn Price G. Price 3:0 3 3 3 3 0 0 2 0 Beendet A. Gawlas Adam Gawlas 23:22 Niko Springer N. Springer 1:3 1 2 3 0 2 3 3 1 3 3 Beendet J. Comito Joe Comito 20:15 Matt Campbell M. Campbell -:- 0 0 A.Sevada Adam Sevada 21:00 Raymond van Barneveld R. v. Barneveld -:- 0 0 S. Bellmont Stefan Bellmont 22:00 James Wade J. Wade -:- 0 0 R. Azemoto Ryusei Azemoto 23:00 Martin Schindler M. Schindler -:- 0 0 S. Burton Stephen Burton 13:45 Callan Rydz C. Rydz -:- 0 0 P.Kovács Patrik Kovács 14:30 Thibault Tricole T. Tricole -:- 0 0 M.Sakai Motomu Sakai