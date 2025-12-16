Darts-WM 2026: Ricardo "Pikachu" Pietreczko "war schwarz vor Augen" - Niko Springer enttäuscht

Der deutsche Darts-Profi Niko Springer scheitert bereits zum Auftakt. Ricardo Pietreczko startet bei der WM 2026 mit einem Sieg. ran zeigt die Ergebnisse der ersten Runde. Niko Springer schied am späten Dienstagabend nach dem 1:3 gegen den Australier Joe Comito bei der Darts-WM 2026 schon in der 1. Runde aus. Der hochveranlagte Mainzer wurde seiner Favoritenrolle nicht gerecht. Immer wieder haderte Springer mit seinem Spiel, es schlichen sich einfache Fehler ein. Auch seine zweite Partie im Ally Pally ging verloren. Ricardo Pietreczko ist als vierter deutscher Spieler in die zweite Runde der Darts-WM eingezogen.

"Pikachu" schlägt Ex-Majorsieger Der gebürtige Berliner setzte sich in seinem Auftaktspiel am sechsten Turniertag im Londoner Alexandra Palace nach zwischenzeitlichen Kreislaufproblemen mit 3:1 Sätzen gegen den früheren Majorsieger José de Sousa aus Portugal durch. Als Nächstes trifft Pietreczko auf die Engländerin Fallon Sherrock oder ihren Landsmann Dave Chisnall. "Mitte des dritten Satzes hatte ich auf einmal Kreislaufprobleme, mir war schwarz vor Augen", sagte Pietreczko am Sport1-Mikrofon. Er sei etwas unterzuckert gewesen, erklärte Pietreczko, dazu kam die Hitze auf der Bühne: "Ich werde gleich erstmal einen Schokoriegel essen und dann schauen wir, ob es besser wird. Dann werde ich ins Hotel und schnell schlafen gehen."

Pietreczko, der im vergangenen Jahr das Achtelfinale erreicht hatte, konnte sich auf seine Doppelstärke verlassen. In den ersten beiden Sätzen blieb die Nummer 33 der Welt im Entscheidungsleg nervenstark.

Darts-WM: Schafft es auch Springer in die 2. Runde? Zwar gab "Pikachu" den dritten Durchgang nach einem kleinen Einbruch ab, dann fand er aber wieder zu seinem Spiel und verwandelte seinen dritten Matchdart. Darts-WM 2026 live im TV und Stream kostenlos sehen Durch das Erstrundenaus verliert der tief gefallene einstige Top-10-Spieler de Sousa, der 2020 den Grand Slam gewonnen und im Jahr darauf im Finale der Premier League gestanden hatte, seine Tourkarte.

