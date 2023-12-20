Darts
Darts-WM 2026: Preise für Getränke - so viel Geld kosten Bier und Wein im Ally Pally
- Aktualisiert: 17.12.2025
- 14:20 Uhr
- ran.de
In London findet aktuell die Darts-WM 2026 statt. Wie viel Geld müssen die Fans im Ally Pally für Getränke bezahlen?
Im Londoner Alexandra Palace findet mit der Weltmeisterschaft aktuell das größte Darts-Highlight des Jahres statt. Tagtäglich strömen die Fans in den Ally Pally – doch wie viel Geld müssen sie für ihr Vergnügen dort eigentlich berappen?
- Darts-WM 2026: Die Wespe im Ally-Pally ist nicht Kult, sondern den Spielern gegenüber respektlos – ein Kommentar
- Darts-WM 2026: Keine Session am Nachmittag! Es wird nur am Abend gespielt
- Darts-WM 2026 live im TV und Stream kostenlos sehen
Bei den Getränken gehen die Preise durchaus weit auseinander. Ein Pint Bier, also knapp 0,5 Liter, sind für 7,85 Pfund (rund 8,90 Euro) erhältlich. Die kleine Version gibt es bereits für 3,95 Pfund (4,50 Euro).
Ein Pitcher Amstel oder Cider kostet 31,40 Pfund (35,74 Euro). Für ein Glas Wein muss man acht Pfund, also rund 9,10 Euro hinblättern.
Einen Jägermeister Shot gab es im vergangenen Jahr für 7 Pfund (8,10 Euro). Auch 2025 dürfte dieser ähnlich teuer sein.
Auch interessant: Darts-WM 2026: Ricardo "Pikachu" Pietreczko kämpft gegen Kreislaufprobleme - Niko Springer enttäuscht